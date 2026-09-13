Drama en Laguna del Monte: cuatro pescadores se ahogaron al volcar su lancha y hay un desaparecido

El apacible plan de pesca de unos amigos en Laguna del Monte, en el partido bonaerense de Guaminí, terminó en terrible tragedia: la lancha con cinco personas a bordo perdió estabilidad, terminó volcando y dando una vuelta de campana. Como consecuencia del accidente, cuatro hombres murieron ahogados y el quinto integrante del grupo permanece desaparecido, por lo que se mantiene en esa zona un intenso operativo de búsqueda.

El accidente ocurrió durante este sábado, cuando los cinco hombres se encontraban en uno de los espejos de agua que forman parte del sistema de las Encadenadas del Oeste. No había tormenta, pero por motivos que todavía son investigados, la embarcación se dio vuelta y todos sus ocupantes terminaron en el agua.

Tres de las víctimas fueron encontradas sin vida durante el mismo sábado. Según informaron fuentes policiales, se trata de José Domingo Carrizo, de 84 años, oriundo de San Isidro; Carlos Augusto Pérez, de 71 años, de Capital Federal; y José Luna, de 70 años.

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A esas tres víctimas se sumó este domingo el guía de pesca que los había llevado en la embarcación José Antonio Bianchi, de 52 años, quien residía en el Balneario Cochicó. Su cuerpo fue localizado este durante las tareas desplegadas en la zona.

Sin embargo, el saldo del accidente no está cerrado, porque una quinta persona continúa desaparecida. Se trata del cuarto pescador que viajaba en la embarcación. El operativo para encontrarlo se retomó durante las primeras horas de este domingo y se concentró en distintos sectores de la Laguna del Monte.

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Cómo es el operativo de búsqueda en Laguna del Monte

Luego del vuelco se desplegó un amplio operativo de emergencia en el que participan efectivos de Prefectura Naval, Policía Bonaerense, Bomberos Voluntarios de la zona y Defensa Civil.

Los equipos trabajan tanto en el agua como en distintos sectores de la laguna con el objetivo de determinar el posible recorrido de la embarcación y establecer el área donde podría encontrarse el hombre que todavía no fue localizado.

Mientras continúa el rastrillaje, las autoridades buscan reconstruir las circunstancias en las que ocurrió el vuelco. Hasta el momento, no fueron determinadas públicamente las causas por las que la lancha perdió estabilidad.

Como medida preventiva, la Jefatura de Policía Comunal de Guaminí dispuso suspender las actividades de pesca en el sector de la Laguna del Monte hasta nuevo aviso.

La investigación continúa mientras los equipos de emergencia mantienen la búsqueda del pescador desaparecido y avanzan en la reconstrucción del accidente que dejó cuatro víctimas fatales.

CS