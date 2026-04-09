Casación rechaza las últimas impugnaciones de Pérez y Caillava: el juicio oral sigue y la verdad no se detiene

La Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, integrada por Carlos A. Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano H. Borinsky rechazó el recurso interpuesto por la defensa particular de Carlos Guido Pérez y María Victoria Caillava y despejó el camino hacia el juicio oral por el caso Loan Peña, frustrando uno de los últimos intentos de impedir que el caso llegue a debate público. Pero el desafío central sigue abierto: fijar fecha, ordenar la reconstrucción del hecho y garantizar que el debate no sea una formalidad, sino el ámbito real donde la verdad pueda emerger.

Sin reconstrucción no hay juicio verdadero. Y sin juicio verdadero, la desaparición de un menor corre el riesgo de convertirse en una verdad nunca dicha.

Un límite a las maniobras dilatorias

La reciente resolución de Casación no es un dato menor, es una señal institucional clara. Los intentos por frenar, desviar o clausurar el avance hacia el juicio oral encontraron un límite. La inadmisibilidad del recurso no solo cierra una vía procesal: reafirma que el debate debe realizarse.

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Caso Loan: la Justicia no puede fallar sin reconstruir los hechos

En un caso de esta gravedad no hay espacio para atajos. El proceso sigue. Y eso, hoy, es una decisión.

El juicio que debe hacerse y bien, pero que el juicio avance no significa que esté garantizado. Todavía falta lo esencial: la fijación de una fecha cierta, la organización integral del debate y, sobre todo, la producción de la prueba clave. Porque el juicio oral no es un trámite, es el lugar donde la prueba se prueba. Sin esa condición, pierde sentido.

La reconstrucción: la prueba que no puede faltar

En causas de desaparición de menores, la reconstrucción del hecho no es accesoria, es central. Permite verificar tiempos y recorridos, confrontar versiones, ubicar a cada interviniente en el espacio real de los hechos y, sobre todo, desarmar relatos que no resisten la realidad física.

Sin reconstrucción, el proceso se empobrece, se vuelve declarativo. Y un juicio basado solo en relatos es, en el mejor de los casos, incompleto. En el peor, inútil.

Hoy el expediente enfrenta un punto crítico. Se ha evitado el cierre anticipado, pero aún no se ha asegurado la profundidad del debate. Un juicio sin reconstrucción, sin contraste real de hipótesis, sin prueba dinámica puede convertirse en una formalidad: se escucha, se alega, se sentencia. Pero no necesariamente se comprende lo que pasó.

Ese es el verdadero riesgo. No el archivo, sino el juicio sin contenido.

La familia no es sospechosa: una definición judicial que no admite más operaciones

Hay un dato que debería haber cerrado definitivamente una de las etapas más oscuras del caso y, sin embargo, sigue siendo ignorado por algunos sectores: la Justicia ya descartó la responsabilidad del núcleo familiar directo.

La resolución del 5 de abril de 2026, dictada por el Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo, no deja margen para interpretaciones interesadas. No se trata de una opinión, de una hipótesis ni de una línea de investigación abierta. Se trata de una definición judicial firme.

Loan Peña

El Ministerio Público Fiscal confirmó que no existe ninguna investigación en curso contra padres, hermanos o familiares directos. No hay legajos abiertos, imputaciones ni sospechas penalmente sostenibles.

Esto no es un detalle técnico, es el resultado de aplicar protocolos completos de búsqueda, análisis y verificación. La justicia no solo investigó: descartó.

Hipótesis que se caen: el fin de la estigmatización

Durante meses se instalaron versiones tan graves como infundadas: venganza intrafamiliar, entrega o venta del menor, vínculos con narcotráfico, sospechas sobre el uso de donaciones. Todas fueron analizadas y todas fueron descartadas.

Incluso se dictó el archivo firme respecto de la supuesta conexión con narcotráfico, por inexistencia de sustento probatorio. No era verdad y la justicia lo dijo.

La resolución judicial da un paso más: reconoce formalmente a la familia como víctima y parte querellante. Esto cambia el eje del proceso: redefine el lugar procesal, ordena la lógica de la investigación, y cierra la puerta al menos en el expediente a la construcción de sospechas infundadas. Pero también tiene un valor institucional: impide seguir utilizando a la familia como eje de distracción.

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Lo que dicen las pericias: un entorno sin violencia

Los informes periciales incorporados al expediente son categóricos: estructura familiar estable, vínculos afectivos sólidos, ausencia de violencia intrafamiliar, fuerte apego del menor a sus padres, entorno social sin factores de riesgo.

No hay indicadores de conflicto, no hay señales de abandono, no hay datos que sostengan las teorías que circularon. La evidencia técnica respalda la decisión judicial.

A pesar de todo esto, el daño ya fue hecho. La familia fue expuesta, señalada y juzgada sin prueba. Y ahora que la Justicia habla con claridad, el silencio de quienes instalaron esas versiones resulta ensordecedor.

Volver al eje: dónde está Loan

Esta definición judicial tiene una consecuencia directa: la investigación debe volver a donde nunca debió apartarse. No en la familia, en hipótesis descartadas ni en relatos sin sustento. Sino en lo único que importa: qué ocurrió, quién intervino y dónde está Loan.

El tribunal tiene hoy una responsabilidad concreta: fijar fecha de juicio, ordenar la reconstrucción integral del hecho, garantizar que el debate oral tenga densidad probatoria real. No hacerlo implica asumir un costo. Porque en este tipo de procesos, la omisión no es neutra. También define el alcance de la verdad posible.

La decisión de Casación fue un paso necesario, pero no suficiente. El proceso sigue abierto y, con él, la obligación de esclarecer. La verdad no se construye sola. Se produce, se controla y se discute. Y ese camino pasa por un juicio oral real, completo y con todas las herramientas probatorias disponibles.

Lo contrario no sería justicia. Sería apenas una respuesta formal frente a una de las preguntas más graves que puede enfrentar un sistema penal: qué pasó, quién lo hizo y, sobre todo, dónde está Loan.

ML