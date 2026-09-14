“Fueron disparos a corta distancia”: las pericias que complican a Pity Álvarez en el juicio por el crimen de Cristian Díaz

El juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de su vecino Cristian Maximiliano Díaz se reanudó este lunes con la declaración de tres médicos. Los testimonios aportaron nuevos datos sobre cómo murió la víctima y el estado físico de Álvarez al momento de ser examinado.

La audiencia se retomó después de una semana de suspensión por la recusación presentada por la defensa contra los jueces Rodolfo Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Daniel Navarro, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29.

Hoy se reanuda el juicio a “Pity” Álvarez: qué testigos declararán y cómo es la nueva estrategia de la defensa para frenar todo

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Uno de los testimonios centrales de la jornada fue el de Angélica Cristina Bustos, médica del Cuerpo Médico Forense que realizó la autopsia de Díaz. La especialista confirmó ante el tribunal que la víctima presentaba cuatro heridas de bala en el rostro. “Fueron disparos a corta distancia”, afirmó la médica durante su declaración, realizada por Zoom.

“Pity” Álvarez es juzgado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en Villa Lugano

Bustos explicó que, por la trayectoria de los proyectiles, el tirador estaba ubicado a la izquierda de Díaz. También señaló que en una de las fotografías de la autopsia se observaba pólvora sobre la mejilla de la víctima, lo que indica que los disparos fueron realizados a corta distancia.

La forense confirmó también que Díaz murió como consecuencia de las heridas provocadas por los proyectiles y de una hemorragia interna.

Su declaración había comenzado en una audiencia anterior, pero quedó inconclusa el 2 de septiembre, cuando Álvarez sufrió una descompensación en pleno juicio y debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Fernández.

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La salud de Pity Álvarez volvió a quedar en el centro del juicio

Qué dijeron los médicos sobre el estado de Pity Álvarez

Los médicos también fueron consultados sobre el estado físico y cognitivo de Pity Álvarez al momento de ser examinado.

La médica legista Mariela Biazoni Rolla señaló que el músico respondía de manera coherente a las preguntas y comprendía las indicaciones que recibía. “Cuando uno le pregunta al causante su nombre, apellido, le pide que se saque la remera para el examen, y lo hace, comprendía lo que uno le estaba solicitando”, explicó ante el tribunal.

Luego declaró Celmina Guzmán, integrante del Cuerpo Médico Forense y especialista en neurología. La profesional indicó que Álvarez presentaba una parálisis facial del lado izquierdo, secuela de un accidente en moto que había sufrido unos diez años antes.

Guzmán agregó que el músico podía mantenerse de pie y caminar, aunque tenía un trastorno en la marcha que también vinculó con aquel accidente.

El cuarto médico convocado, Esteban Toro Martínez, no pudo presentarse este lunes y su declaración quedó prevista para el próximo miércoles.

El estado de salud de Pity Álvarez, el eje de un nuevo cruce

Los testimonios cobran especial importancia porque el estado de salud de Álvarez se convirtió también en uno de los ejes de la estrategia desplegada por su defensa.

Sus abogados, Javier Ignacio Baños y Sebastián Javier Queijeiro, informaron que ante el Juzgado Nacional en lo Civil N°4 tramita el expediente “Álvarez Congiu, Cristian Gabriel s/determinación de la capacidad”, destinado a establecer si el músico requiere algún tipo de apoyo o restricción para determinados actos jurídicos.

En paralelo, Silvina Congiu, hermana de Álvarez, realizó una presentación para solicitar la intervención urgente de la Asesoría de Incapaces en la causa penal. Según sostiene la defensa, el cantante atraviesa un deterioro de su estado psíquico y físico que requiere que ese organismo intervenga para resguardar sus derechos durante el juicio.

La Justicia confirmó a los jueces del caso y se reanudó el debate

La audiencia de este lunes pudo realizarse después de una semana de incertidumbre sobre la continuidad del proceso.

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazó el pedido de la defensa para apartar a Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, los tres integrantes del TOC N°29 encargados de juzgar al músico.

Baños y Queijeiro habían cuestionado distintas decisiones adoptadas durante el debate y argumentaron que podían provocar en Álvarez un temor respecto de la imparcialidad del tribunal. Casación, sin embargo, consideró que los cuestionamientos formulados no constituían motivos suficientes para desplazar a los magistrados.

Antes de la reanudación del juicio, los abogados presentaron un recurso de reposición contra la decisión y reclamaron su nulidad. Uno de sus principales cuestionamientos es que la recusación fue resuelta sin realizar una audiencia ni producir las pruebas que habían ofrecido.

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Entre los elementos que pretendían incorporar mencionaron testimonios, registros audiovisuales de las audiencias, constancias médicas, registros de acceso y cámaras de seguridad.

Además, la defensa presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y pidió que el juicio permanezca suspendido hasta que quede definitivamente resuelta la recusación.

Para los abogados, la decisión de Casación todavía “no se encuentra firme”. Pese a esos planteos, el tribunal avanzó con el debate y volvió a escuchar a los testigos.

"Era él o yo": el crimen por el que Pity Álvarez llegó a juicio

El hecho ocurrió la madrugada del 12 de julio de 2018, en el complejo de monoblocks del barrio Samoré, en Villa Lugano, donde vivían Álvarez y Cristian Maximiliano Díaz.

Según la acusación, el músico se encontró con Díaz en uno de los accesos del complejo y ambos mantuvieron una discusión. En medio de ese cruce, Álvarez sacó un arma y le disparó. La víctima cayó al piso y el cantante volvió a disparar antes de retirarse del lugar.

Díaz falleció en el acto. La autopsia determinó que recibió cuatro disparos en el rostro y que las heridas provocadas por los proyectiles y una hemorragia interna fueron la causa de su muerte.

Después del crimen, Álvarez se fue del barrio. Durante varias horas fue buscado por la Policía hasta que, cerca del mediodía, llegó acompañado por su abogado a la Comisaría 52 de Villa Lugano y se entregó.

Antes de ingresar habló con los periodistas que lo esperaban en la puerta y reconoció haber matado a Díaz. “Lo maté porque era él o yo”, dijo entonces, y sostuvo que la víctima intentó atacarlo y que actuó en defensa propia.

La investigación avanzó luego sobre la reconstrucción de esos minutos, las declaraciones de los testigos y las pericias realizadas en la escena y sobre el cuerpo de Díaz. El arma utilizada en el crimen no fue encontrada.

Álvarez permaneció detenido y el comienzo del juicio se demoró durante cinco años por su estado de salud. Finalmente, la Justicia consideró que estaba en condiciones de afrontar el proceso.

GD. cp