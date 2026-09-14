Este lunes 14 de septiembre, a las 11, se reanudará el juicio contra Cristian “Pity” Álvarez en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, luego que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional rechazara el pasado viernes el pedido de su defensa para apartar a los jueces que se encargan de llevar adelante el debate.

Si hoy los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños no presentan nuevos planteos, seguirá la declaración de los peritos y médicos que habían sido citados para la audiencia que se realizó el pasado 7 de septiembre.

Cuatro testimonios quedaron pendientes ese día porque el cantante empezó a sentirse mal: el de Angélica Cristina Bustos, miembro del Cuerpo Médico Forense, que realizó la autopsia de la víctima, Cristian Díaz; el de la médica legista Mariela Biazoni Rolla; y el de los médicos psiquiatras Celminia Silvina Guzmán y Esteban Toro Martínez.

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Se volvió a suspender el juicio contra Pity Álvarez: la defensa advirtió por su estado de salud

El pasado viernes se confirmó la continuidad del debate, luego que la Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional decidiera rechazar la recusación que presentó la defensa de Álvarez contra los jueces Juan Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro.

Álvarez está acusado de asesinar de cuatro disparos, el 12 de julio de 2018, a Cristian Maximiliano Díaz, en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano. Más tarde, tras entregarse a la Justicia, declaró ante la prensa: “Lo maté porque era él o yo, y creo que cualquier animal haría lo mismo”.

El cuestionamiento de los abogados de “Pity” Álvarez contra los jueces

Según la Agencia Noticias Argentinas, en su exposición, los abogados de Álvarez habían mencionado una serie de situaciones que “permitirían generar un temor acerca de la imparcialidad del tribunal” al cuestionar testimonios y la negativa a sumar un informe realizado por un médico que mostraría los presuntos riesgos que generaría el juicio en la salud del cantante.

Tras lo planteado, el recurso llegó a la Cámara de Casación, que no aceptó el planteo de los defensores. “La defensa no logra demostrar que se configure un supuesto de los previstos en el artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación, ni la existencia de circunstancias que permitan inferir de modo razonable un temor de parcialidad desde una perspectiva objetiva, de conformidad con los lineamientos establecidos en los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, estableció el juez.

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Y agregó que los abogados se limitaron a expresar “su discrepancia con las decisiones adoptadas por los jueces durante el desarrollo del debate, las cuales fueron dictadas en el ejercicio de las facultades que el ordenamiento procesal les reconoce para la conducción del juicio y no implican, por sí mismas, adelantamiento alguno de opinión sobre las cuestiones a debatirse en el marco del juicio”.

Por su parte, el camarista Bruzzone señaló que no se dieron pruebas concretas que sostuvieran la versión sobre una presunta parcialidad del tribunal.

La nueva estrategia de la defensa

Este revés legal no detuvo a los abogados defensores de Álvarez quienes, según TN, presentaron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia porteño

El argumento es que el fallo de Casación todavía no está firme, por lo que el juicio debería suspenderse.

Además, cuestionaron que la Cámara haya rechazado la recusación sin producir las pruebas ofrecidas ni hacer la audiencia oral correspondiente.

HM/LT