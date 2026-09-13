Revelaron cómo fue asesinado Alfredo Wiebel, el empresario y piloto de carreras baleado en Misiones

La autopsia de Alfredo Matías Wiebel, el empresario hotelero y piloto de carreras asesinado en Puerto Iguazú, ya fue incorporada al expediente. El informe forense determinó que la víctima recibió cinco disparos durante el ataque ocurrido el viernes.

Wiebel tenía 48 años y fue asesinado cerca de las 11.30 en un local comercial ubicado en la zona de las avenidas República Argentina y Pancho Ramírez, en el barrio Zona Industrial.

De acuerdo con la investigación, el principal sospechoso llegó al lugar y habría mantenido una discusión con Wiebel por un asunto familiar. El enfrentamiento terminó con el ataque a tiros y el acusado escapó del lugar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Detuvieron al principal sospechoso y secuestraron un arma

El acusado es el exsuegro de Wiebel, de 82 años, quien fue detenido poco después en una clínica privada de Puerto Iguazú. Permanece internado bajo custodia policial.

Durante un allanamiento en su casa, los investigadores encontraron y secuestraron una pistola calibre 9 milímetros. También se llevaron un pantalón, un par de zapatillas y una campera que estaban en la propiedad.

Los elementos serán sometidos a distintas pericias para establecer si tienen relación con el crimen. Entre otros puntos, los investigadores buscarán determinar si el arma fue utilizada en el ataque. La Justicia también intenta reconstruir qué ocurrió antes del homicidio y cuál fue el motivo de la discusión entre los dos hombres.

Crimen en Misiones: Hallaron una pistola 9 mm en la casa del exsuegro del empresario y piloto asesinado

Una de las líneas que analiza la investigación apunta a posibles diferencias económicas y financieras entre Wiebel y el acusado. Por ahora, esa hipótesis no fue confirmada y forma parte de las medidas que lleva adelante la Justicia para determinar el móvil del crimen.

Los investigadores también buscan establecer con precisión cómo ocurrió el ataque y qué hizo el sospechoso después de abandonar el lugar.

Quién era Alfredo Wiebel

Wiebel tenía una trayectoria vinculada tanto al sector hotelero y gastronómico como al automovilismo de Misiones. Junto con su hermano estaba al frente de la franquicia Holy, con locales en Puerto Iguazú y en la Costanera de Posadas. También era propietario del Z Hotel Boutique Iguazú.

En paralelo, desarrolló una carrera como piloto. Compitió en distintas categorías del automovilismo misionero y nacional, entre ellas el rally, el TC 4000 Misionero y el Procar 4000, donde participó en la Clase B.

LB/AF