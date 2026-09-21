Caso Loan: el abogado de la familia anticipó una sentencia “acotada” y nuevos testimonios ponen la mira en las primeras horas

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña continuará esta semana en Corrientes con una nueva ronda de testimonios que volverá sobre las primeras horas del 13 de junio de 2024. Mientras el tribunal intenta reconstruir qué ocurrió después de que el niño de cinco años desapareciera en el paraje El Algarrobal, Alejandro Vecchi, abogado de la familia, anticipó a PERFIL que espera una sentencia “parcial” y “acotada” frente a la dimensión del caso.

“Esperamos una sentencia en el marco de la utopía, de un idealismo sano y digno, no un mamarracho como otros que hemos tenido en la Argentina”, sostuvo Vecchi. Sin embargo, el abogado de la familia de Loan advirtió que el alcance del fallo será limitado por el objeto de este proceso. “Va a ser una sentencia parcial, acotada y redimensionada dentro de lo que significa un crimen como la sustracción, retención u ocultamiento de un menor bajo el artículo 146 del Código Penal”, explicó.

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La sentencia podrá determinar las responsabilidades penales por los hechos que llegaron a juicio, pero no "necesariamente" dará respuesta al principal interrogante del caso. Loan continúa desaparecido y todavía no se sabe qué ocurrió con él después de aquel almuerzo del 13 de junio de 2024 en la casa de su abuela Catalina.

Vecchi también cuestionó las distintas versiones que circularon durante la investigación y apuntó especialmente contra Laudelina Peña, tía del niño y una de las acusadas. El abogado sostuvo que parte del expediente deberá separar los elementos comprobados de las versiones que, según él, desviaron la investigación.

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“Los expedientes no se sostienen sobre las mentiras”, afirmó. Y agregó que gran parte de la causa “se va a sostener sobre la verdad” aportada por investigadores, peritos y testigos.

Nuevos testigos para reconstruir la noche en que desapareció Loan

El tribunal retomará las audiencias este martes 22 de septiembre con cuatro testimonios: Yamila Cándida Alegre, Alicia Esther Axon, Paula Bernini y Deisy Leonela Ávalos. Un día después será el turno de Johanna Méndez, Dalma Yamila Benítez, Carlos Fuentes, Horacio José Céspedes y Hugo Daniel Duarte.

Entre las declaraciones previstas aparece la de Alicia Esther Axon, la enfermera que atendió a María Victoria Caillava durante la noche en que desapareció Loan. Su nombre también quedó vinculado a dos teléfonos celulares encontrados por Gendarmería entre residuos cerca del cuartel de Bomberos de 9 de Julio.

Axon reconoció en 2024 que los aparatos eran suyos, pero negó haber intentado desprenderse de pruebas. “Los tiré porque eran viejitos y estaban rotos”, explicó entonces. Los celulares habían sido encontrados por un vecino, que dio aviso a la Policía antes de que Gendarmería montara un operativo en el lugar.

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También declarará Deisy Leonela Ávalos, una vecina que estuvo en el hospital de 9 de Julio aquella noche porque su hija tenía fiebre. Allí coincidió con Caillava, quien había concurrido por un supuesto ataque de tos.

“En esos 20 minutos nunca tuvo tos”, aseguró Ávalos cuando habló públicamente sobre aquel episodio. La mujer también dijo haber visto a Carlos Pérez esperando afuera del hospital dentro de la camioneta. “El tono era normal. Cuando me compraba, era normal su manera de hablar”, recordó sobre Caillava.

La periodista Paula Bernini declarará por lo que vio durante la cobertura

Otra de las testigos citadas es la periodista Paula Bernini, quien permaneció durante semanas en 9 de Julio cubriendo la búsqueda de Loan para TN. Durante esos primeros meses entrevistó a familiares, vecinos y distintas personas vinculadas al expediente. Fue convocada para declarar sobre episodios y situaciones que presenció mientras cubría el caso en Corrientes.

También está prevista la declaración de Yamila Cándida Alegre, integrante de la Policía de Corrientes. Su testimonio había sido programado inicialmente para la misma jornada en la que declaró el excomisario Walter Maciel, pero el tribunal decidió postergarlo por la extensión de las declaraciones de los acusados.

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El bombero que vio a Benítez “sin remera” y “transpirado”

Los nuevos testimonios se sumarán a una declaración que dejó varios datos sobre las primeras horas de búsqueda. El jueves 17 de septiembre, José Manuel Ojeda, jefe de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio y director de Defensa Civil, reconstruyó ante el tribunal qué hizo desde que recibió el aviso de que Loan estaba desaparecido.

Ojeda contó que Mariano Peña, hermano del niño, llegó al cuartel cerca de las 16.30 para pedir ayuda. El bombero señaló que en ese momento todavía no se había desplegado un operativo de búsqueda de las características que, a su criterio, requería la situación. Poco después recibió un llamado del entonces comisario Walter Maciel relacionado con un supuesto incendio en un galpón.

Los bomberos fueron primero hacia ese lugar y llegaron posteriormente a El Algarrobal, alrededor de las 17.40.

En el trayecto, Ojeda aseguró haberse cruzado con Antonio Bernardino Benítez, uno de los acusados. Lo vio circulando solo en una moto, “sin remera”, “todo transpirado” y con una remera envuelta en uno de sus brazos. Horas después volvió a verlo, pero entonces Benítez ya llevaba puesta una prenda oscura.

Cuando llegó a la casa de la abuela Catalina, Ojeda habló con Caillava y Pérez. Según declaró, ambos le dijeron que Loan se había perdido después de ir a buscar naranjas y se mostraban tranquilos.

El bombero agregó que permaneció varios días colaborando con los rastrillajes, pero no volvió a ver al matrimonio participando activamente de la búsqueda.

En esa misma audiencia declaró Brisa de los Ángeles Contreras, vecina de la familia. La mujer contó que el sábado 15 de junio, dos días después de la desaparición, pasó frente a la casa de Caillava y vio a una persona lavando la camioneta blanca 4x4 del matrimonio.

La testigo contó que le llamó la atención que la persona limpiara especialmente las ruedas delanteras de la camioneta. También señaló que Pérez y Caillava viajaron a Corrientes capital mientras continuaban los rastrillajes para encontrar al niño.

El juicio todavía tiene un largo recorrido por delante. Para Vecchi, el abogado de la familia de Loan, el proceso también deberá separar las distintas versiones que circularon durante más de dos años de los hechos que pudieron ser comprobados en el expediente. El abogado cuestionó el impacto que tuvieron algunos de esos relatos en la investigación y sostuvo que muchas sospechas se construyeron sobre versiones que luego fueron desmentidas o modificadas. “Los expedientes no se sostienen sobre las mentiras. Desgraciadamente para los mitómanos”, concluyó.

cp