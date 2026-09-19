“Cuenten conmigo”, Kicillof envía mensajes a la interna y se para como alternativa a Milei

Axel Kicillof es hoy el nombre más fuerte que tiene el peronismo para discutir su candidatura presidencial de 2027, aunque todavía deba saldar una intensa pelea de poder con Cristina Kirchner y, al mismo tiempo, definir si su postulación se da por unas PASO contra otros dirigentes o surge de manera natural después de la construcción que comenzó en mayo del año pasado con el lanzamiento del Movimiento Derecho a Futuro en La Plata y que tuvo ayer su muestra federal.

Aunque venía sosteniendo que el momento de lanzar su candidatura lo iba a dejar para el año próximo, desde Villa Domínico no dejó lugar a las especulaciones: “Cuenten conmigo para que el año que viene Argentina tenga una alternativa”, sostuvo en un acto en el que sobraron las canciones y carteles sobre “Axel Presidente” que él agradeció.

En un mismo discurso hubo mensajes a la interna para que no se definan candidaturas desde una oficina, volvió a hablar de nuevas canciones (frase que irritó al kirchnerismo) al mismo tiempo que lanzó reconocimientos a los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hasta para decir que la expresidenta está injustamente presa.

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Los mensajes a la interna fueron claros: “Las nuevas canciones se componen colectivamente, de abajo hacia arriba”. En 2023 el gobernador bonaerense había hablado de componer nuevas canciones, lo que provocó la reacción de Máximo Kirchner y La Cámpora, que lo leyeron como un intento de correr a CFK. Tanto que ellos crearon una nueva letra que cantan sobre “Cristina conducción”.

Kicillof insiste con que la construcción para disputar la pelea presidencial el próximo año tiene que surgir desde las bases. Así es que llegó el segundo mensaje: “Una alternativa nacional no se construye desde una oficina, por eso venimos recorriendo las provincias, por eso nos pone felices ver tantos militantes”, dijo. Y agregó: “Esa mayoría no va a surgir de un acuerdo de las cúpulas ni una rosca de espalda a la sociedad”.

El gobernador bonaerense llegó a este sábado con una construcción política que ya no se limita a la provincia de Buenos Aires: el MDF busca convertirse en una estructura con identidad propia y, al mismo tiempo, ampliar su despliegue territorial hacia otras provincias.

El acto fue pensado como una demostración de volumen político, pero también como una instancia para discutir el programa con el que Kicillof pretende proyectar su espacio. Antes del cierre del gobernador hubo diez mesas de debate sobre salud, educación, trabajo, producción, seguridad, obra pública, juventudes, ciencia y cultura, entre otros temas.

La construcción tiene una lógica definida: consolidar primero una fuerza propia con volumen territorial para llegar mejor posicionado al momento de definir candidaturas.

En ese esquema aparece también la posibilidad de una PASO como mecanismo para ordenar la interna. La discusión no está cerrada y los distintos sectores del peronismo vienen fortaleciendo sus propias estructuras antes de volver a sentarse a negociar. Kicillof, Sergio Massa y el kirchnerismo transitan caminos propios mientras mantienen abiertos los canales de diálogo. El gobernador no le escapa a la pelea interna si no hay unidad en la previa, lo que pide es que no sea una decisión de dos o tres. No quiere “una negociación secreta entre dirigentes”, como dijo este sábado.

“Hay que hablar con gobernadores y representantes de todos los sectores. No me interesa una construcción a control remoto”, lanzó desde el escenario. Kicillof viene recorriendo distintas provincias: Tierra del Fuego, Chaco, Corrientes, La Pampa, Córdoba y Misiones. El jefe provincial remarcó que hay “gobernadores que hacen lo que pueden ante la ausencia del gobierno nacional, quienes además tienen que aguantar presiones y expresiones”. Y aseguró que el territorio bonaerense no se someterá a la gestión de Javier Milei.

“Hay otro camino”, decía el atril escrito en color rosa. El MDF lanzó una nueva estética al que se le sumó ese tono, más el amarillo y el celeste. Esa frase fue repetida por el gobernador quien lanzó que: “El problema no es la Argentina, el problema es Milei” por lo que llamó a cambiar el rumbo. “No hay estabilidad si los negocios están vacíos o si al trabajador le aumenta todo menos el ingreso. Este modelo está rompiendo los lazos sociales y está haciendo crecer el indicador más doloroso de todos: Están creciendo los suicidios, nadie puede acostumbrarse a esto”.

Como contracara de la gestión libertaria, el jefe gobernador dijo que Milei lleva adelante “un gobierno ignorante, entreguista e insensible”. Y detalló: Milei no está ordenando la Argentina, la está desintegrando. El gobierno no sólo destruye, sino que quiere convencer además a cada argentino que es culpable de las dificultades que atraviesa”.

Y sumó: “Para Milei el problema sos vos, le dice que fracasó al que perdió su negocio. Esa crueldad forma parte del programa del gobierno. A las pymes, a los industriales, a los comerciantes: el problema no sos vos, el problema es Milei. A los universitarios, a los laburantes: no sos vos, es Milei El trabajador que se siente culpable porque fue despedido: no sos vos, es Milei”. También arengó: “Hay que resistir; hay que luchar, hay que aguantar porque falta menos para terminar con esta pesadilla”.

También hubo mensajes para quienes dentro del peronismo se mantienen alejados de la escena pública. ¿Le habla a Sergio Massa? “No podemos confiar en que el fracaso de Milei produzca automáticamente una alternativa. No cuenten conmigo para esperar sentado, por eso acompañamos desde el comienzo todas las luchas”.

Sobre el armado del MDF y su construcción hacia 2027, Kicillof dejó otra frase: “no se construye contra nadie del campo popular, se construye para el pueblo y para sus necesidades”.

Sobre el final del discurso elogió los gobiernos de Perón, de Néstor y De Cristina. “vivíamos mejor”, dijo y por eso la dos veces presidenta está “injustamente condenada”. Aunque también pidió no sólo construir desde la nostalgia.

En paralelo, Kicillof empieza a combinar esa construcción política con una agenda internacional y económica. La semana próxima viajará a Nueva York, donde mantendrá reuniones con fondos de inversión que poseen bonos de la Provincia de Buenos Aires y con empresas que tienen inversiones o proyectos de inversión en el territorio bonaerense. La gira incluirá además su participación el 23 de septiembre en un coloquio económico organizado por el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani y la Global Progress Foundation, bajo el título “Construyendo una economía para la mayoría”.

Ayer en Villa Domínico hubo representantes de todas las provincias. Kicillof fue presentado por el anfitrión, Jorge Ferraresi, quien se mueve para presentarse como candidato a gobernador el año próximo. “Axel empezó a caminar donde estaba la gente y así caminando hoy llegó a ponerse delante de la columna nacional”, dijo el exintendente de Avellaneda antes de darle la palabra. Axel insistió con que hay otro camino: “Nos pusimos en movimiento para construirlo. Por eso desde cada provincia y pueblo, cuenten conmigo. Por una Argentina con derecho a futuro”.