Operarios de una empresa de electricidad realizaron un macabro hallazgo cuando se encontraban cavando pozos para instalar postes de luz en el frente de una vivienda Mariano Acosta, partido de Merlo, y encontraron un bebé muerto enterrado dentro de una bolsa.

El macabro descubrimiento tuvo lugar este viernes y, tras la conmoción inicial, vecinos del barrio señalaron a los padres de la criatura como posibles responsables del hecho, lo que motivó su demora inicial por la Policía. Aunque horas más tarde recuperaron la libertad tras prestar declaración ante las autoridades judiciales a cargo de la investigación.

Según indicó Clarín, desde la Fiscalía confirmaron que ya les tomaron testimonio mientras que aguardan los resultados de la autopsia. Desde su lugar, la madre de la criatura habría reconocido que "el bebé era de ella", argumentando que lo enterró debido a un aborto espontáneo.

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"Pasó temprano a la mañana (por este viernes) que encontraron a un bebé muerto dentro de una bolsa. Cuando llegué ya estaba la Policía, una ambulancia y aparentemente los padres de la criatura", relató un vecino identificado como Nahuel, de 32 años, a Crónica TV.

Ante la prensa, el vecino explicó que "fueron los operarios que al cavar el pozo se encontraron con la bolsa enterrada" y que poco tiempo después en el lugar ya se encontraba un despliegue de efectivos policiales y una unidad de ambulancia.

La Fiscalía a cargo dispuso la autopsia urgente para determinar si la criatura nació con vida (por lo que se trataría de un homicidio) o si se trató, efectivamente, de un aborto espontáneo. La pericia forense resultará determinante para definir la carátula judicial del expediente y esclarecer las responsabilidades penales.

AS / EM