“No las están protegiendo”: 15 femicidios en los primeros 15 días de septiembre

En los primeros 15 días de septiembre, al menos 15 mujeres fueron víctimas de femicidio en la Argentina, de acuerdo con los números de La Casa del Encuentro a los que tuvo acceso PERFIL. Es un crimen por día en apenas medio mes y la continuidad de una violencia que ya mostraba cifras alarmantes: entre enero y agosto, otro relevamiento registró 173 víctimas letales por motivos de género y 273 intentos de femicidio en todo el país.

Los números de septiembre se conocen mientras las crónicas policiales vuelven a registrar asesinatos de mujeres en distintos puntos del país. En los últimos días hubo casos en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan, La Rioja y Neuquén, entre otras provincias. Algunos tuvieron una fuerte repercusión, como los femicidios de Camila Castro, de 18 años, en Ituzaingó; Camila Agustina Vecchiarello, de 26, en San Juan; Naiara Esperanza Coronel, en Santa Fe; y Silvia Beatriz Mina, de 62 años, en Merlo.

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La cifra se suma a un escenario que ya era crítico antes de comenzar septiembre. El informe técnico elaborado por el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven y la Universidad Nacional del Delta contabilizó, entre el 1 de enero y el 31 de agosto, 142 femicidios directos, 18 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis transfemicidios o travesticidios. Se trata de un “piso mínimo”, ya que el relevamiento se realiza a partir de casos publicados por medios nacionales y provinciales.

Una escalada de femicidios marcó el comienzo de septiembre, con crímenes registrados en distintas provincias del país

Mientras que hasta agosto se registraba una víctima de violencia de género cada 34 horas, el inicio de septiembre mostró una aceleración aún más crítica en la frecuencia de los casos.

“Tenemos un femicidio por día”, confirmó a PERFIL Ada Beatriz Rico, presidenta y cofundadora de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, mientras revisaba el registro actualizado de la organización.

Para Rico, el problema no responde a un fenómeno aislado de septiembre. “Los femicidios se sostienen en el tiempo”, explicó, aunque advirtió que durante 2026 también preocupa la cantidad de intentos de femicidio y femicidios vinculados, aquellos en los que el agresor mata a otras personas del entorno de la mujer, entre ellas sus hijos e hijas.

La violencia dentro de los hogares

Los datos permiten identificar un patrón que se repite detrás de buena parte de los crímenes: la mayoría de las víctimas conocía a su agresor y gran parte de los hechos ocurrió dentro de la vivienda.

El informe de Ahora Que Sí Nos Ven determinó que el 42,2% de los casos ocurrió en la vivienda de la víctima y otro 22% en el domicilio que compartía con el agresor. Es decir, casi dos de cada tres hechos sucedieron en alguno de esos dos ámbitos. Otro 19,1% ocurrió en la vía pública.

Carlos Rivero y Elías Barrionuevo, acusados por los femicidios de Camila Vecchiarello y Camila Castro, respectivamente

El vínculo también se repite: el 41% de los agresores eran parejas de las víctimas y el 23,1%, exparejas. En conjunto representan cerca de dos tercios de los casos registrados hasta agosto.

“Consideramos que nuestra vivienda es un lugar seguro y es donde una mujer en situación de violencia termina siendo asesinada”, señaló Rico.

En el registro de La Casa del Encuentro citado por la especialista, el 67% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en la compartida, mientras que parejas y exparejas representaron el 53% de los agresores.

Camila Castro tenía 18 años y había contado la violencia que sufría

Uno de los femicidios que conmocionó al conurbano bonaerense fue el de Camila Castro, de 18 años. La joven fue asesinada en Ituzaingó y por el crimen fue detenido su novio, Elías Barrionuevo, de 19 años.

El martes 8 de septiembre, Camila salió de su casa de la calle Almagro al 2500, en el barrio San Alberto, gritando y pidiendo ayuda. Estaba herida en el cuello. Fue trasladada al Hospital Bicentenario, donde murió. En el mismo hecho, su padrastro, Jorge González, resultó herido tras recibir dos disparos en las piernas.

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Después del crimen comenzaron a conocerse testimonios de familiares y amigas sobre la violencia que la joven habría sufrido durante la relación. Una prima relató que Camila le había contado que su novio "la controlaba, le impedía encontrarse con ella y en una oportunidad la había amenazado con un arma". También aseguró haber visto heridas en una pierna que la joven atribuía a una agresión de su pareja.

Barrionuevo escapó después del ataque y fue detenido al día siguiente en General Rodríguez por efectivos de la DDI de Morón y del Grupo Táctico Operativo de la comisaría 4ª de Ituzaingó.

Para Rico, el caso muestra también la dificultad que enfrentan familiares y amigos cuando detectan situaciones de violencia. La Casa del Encuentro cuenta con un espacio destinado específicamente a brindarles herramientas para intervenir y acompañar.

“Ella les habla a sus amigas y les va contando episodios de violencia y no puede tomar una decisión”, señaló sobre el caso.

Según explicó, decirle simplemente a una víctima que abandone a su pareja puede resultar insuficiente: es necesario acompañarla, acercarle información y facilitar el acceso a espacios especializados.

Otro de los casos recientes ocurrió en Barreal, San Juan, donde fue asesinada a puñaladas Camila Agustina Vecchiarello, una joven rosarina de 26 años.

La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Especiales y el hecho fue calificado preliminarmente como femicidio. Tras el crimen, familiares de la joven aseguraron que existían antecedentes de violencia psicológica y manipulación dentro de la pareja y que Camila habría denunciado previamente un episodio de violencia de género cuando ambos vivían en Salta.

Se trata del segundo femicidio registrado en San Juan en apenas 45 días, una provincia que históricamente presenta cifras bajas en los relevamientos.

Denuncias previas y cautelares: los datos de la intervención judicial

El informe de Ahora Que Sí Nos Ven indica que 24 de las 173 víctimas registradas hasta agosto habían realizado al menos una denuncia previa, mientras que 16 contaban con alguna medida judicial vigente.

Silvia Beatriz Mina, de 62 años, fue asesinada a puñaladas por su marido, Marcelo Tesio

Por su parte, Rico precisó que, de acuerdo con los registros de La Casa del Encuentro, 53 de las víctimas habían denunciado previamente a sus agresores y 38 de ellas contaban con una medida cautelar dictada.

“Cuando a una mujer se le da una medida cautelar es porque está en peligro”, afirmó la activista, al tiempo que cuestionó el accionar institucional: “El Poder Judicial tiene una deuda pendiente con la temática de violencia de género desde hace muchísimo tiempo”.

Aunque las discrepancias numéricas responden a metodologías de relevamiento distintas entre organizaciones y no corresponden a una misma base de datos, ambos informes coinciden en un diagnóstico central: en múltiples casos, las víctimas habían acudido previamente al sistema en busca de protección antes de ser asesinadas.

Rico también cuestionó el retroceso de las políticas nacionales destinadas a prevenir y atender las violencias de género.

“El Poder Ejecutivo niega que la violencia de género exista. Tenemos un Estado negacionista en este momento”, afirmó a PERFIL.

Según explicó, La Casa del Encuentro mantiene desde 2010 un centro de asistencia con profesionales voluntarias que recibe y asesora a mujeres, pero luego necesita articular con organismos públicos. “Nos quedamos con la sensación de que no las podemos derivar a ningún lado porque la mayoría de los lugares no existen, están desmantelados. No hay nada para ellas, no las están protegiendo”, cuestionó.

Rico puso especialmente el foco en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en el Plan Nacional que contempla la normativa. Según afirmó, durante la actual gestión nacional ese plan no fue presentado.

“Acá hay que trabajar mucho en la prevención, porque vos y yo ahora estamos hablando de los femicidios que ya sucedieron. ¿Qué van a hacer desde el Estado para prevenir que no sucedan, para acompañar que no sucedan?”, planteó.

“Día tras día se va naturalizando que vemos un femicidio”, advirtió Rico. “La sociedad lo termina naturalizando y eso no está bueno, porque son vidas que fueron arrebatadas, no son números”.

cp