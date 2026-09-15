Juicio por la muerte de Maradona: las defensas buscan explicar por qué no fue internado en una clínica

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se reanudó este martes en los tribunales de San Isidro y entra en una etapa decisiva. Después de que la Fiscalía y las querellas terminaran de presentar sus pruebas, llegó el turno de los testigos convocados por las defensas, que buscarán responder uno de los interrogantes centrales del proceso: por qué Maradona fue trasladado a una casa después de su operación y no permaneció internado en una institución médica.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro está previsto que declaren el médico legista y psiquiatra Damián Chebar, propuesto por la defensa de Agustina Cosachov, y Ricardo Watman, gerente de Servicios Médicos y Auditoría de Swiss Medical, citado por los abogados de Nancy Forlini.

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Sus testimonios apuntan a dos aspectos sensibles de la acusación. Por un lado, las condiciones psiquiátricas de Maradona y la discusión acerca de si correspondía internarlo contra su voluntad. Por otro, cómo se decidió y organizó la internación domiciliaria en la casa del barrio privado San Andrés, en Tigre, donde el exfutbolista murió el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años.

La discusión está en el centro del expediente. Para la Fiscalía, la atención montada en la vivienda fue “temeraria” y “deficiente” y los profesionales que rodeaban a Maradona conocían la gravedad de su cuadro y, aun así, no adoptaron las medidas necesarias para evitar su muerte.

Las defensas intentan demostrar lo contrario: que las decisiones respondieron a las condiciones que presentaba el paciente, a su voluntad y a criterios médicos que no permiten atribuirles responsabilidad penal por el desenlace.

La internación de Maradona, en el centro del juicio

Damián Chebar participó de una pericia psiquiátrica realizada en 2025 a pedido de la defensa de Agustina Cosachov, una de las profesionales acusadas por la muerte de Diego.

La evaluación concluyó que internar a una persona contra su voluntad constituye “un recurso terapéutico excepcional”, reservado para situaciones específicas y después de agotar alternativas menos restrictivas y abordajes ambulatorios.

El planteo resulta relevante para la estrategia de Cosachov, acusada de no haber administrado adecuadamente la medicación de Maradona y de no haber atendido sus posibles efectos adversos.

Pero la conclusión de aquella pericia también expone una de las principales diferencias que surgieron entre los especialistas que pasaron por el juicio. A principios de septiembre, el psiquiatra José Luis Covelli, convocado por la Fiscalía, sostuvo ante el tribunal que Maradona atravesaba un “síndrome confusional relacionado a la abstinencia alcohólica” y consideró que debía permanecer internado en una clínica.

El debate, por lo tanto, excede la elección entre una casa y una institución. Lo que deberán determinar los jueces es si el estado que presentaba Maradona permitía una internación domiciliaria en las condiciones en las que finalmente se realizó o si sus médicos debieron advertir que necesitaba una atención de mayor complejidad.

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Qué sabía Swiss Medical cuando Maradona fue enviado a su casa

El segundo testimonio de la jornada será el de Ricardo Watman, gerente de Servicios Médicos y Auditoría de Swiss Medical, quien intervino en las reuniones en las que se definió cómo continuaría el tratamiento de Maradona después de su salida de la Clínica Olivos.

Watman estuvo presente en encuentros de los que también participaron Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, autoridades de la clínica y las hijas de Maradona.

Desde la prepaga, además, intervino junto con Mariana Flichman, gerente de Riesgo de Swiss Medical, en las gestiones vinculadas con la atención médica.

El directivo fue quien designó a Nancy Forlini, coordinadora de Cuidados Domiciliarios de la empresa y actualmente acusada en el juicio, para organizar el tratamiento que recibiría Maradona en la vivienda de Benavídez.

También convocó a distintos profesionales para integrar el esquema de atención: el médico clínico Pedro Di Spagna, también imputado; el neurólogo Jorge Macía; el nutricionista Luciano Spena y el kinesiólogo Nicolás Parente.

El documento del 11 de noviembre, cuando Maradona dejó la clínica

El 11 de noviembre de 2020, cuando Maradona dejó la Clínica Olivos después de haber sido operado por un hematoma subdural, Watman firmó el acta correspondiente a su traslado. Allí quedó asentado que Swiss Medical proponía continuar el tratamiento “bajo la modalidad de internación en un centro de rehabilitación”.

Nancy Forlini, una de las médicas acusadas en el caso Maradona

Sin embargo, el documento señala que “el equipo médico tratante y la familia” optaron por continuar la atención en un domicilio particular.

La decisión es uno de los puntos que analiza el tribunal para determinar quiénes definieron la internación domiciliaria y bajo qué condiciones.

Catorce días después, Maradona murió.

Qué sostiene la acusación sobre la muerte de Diego

La Fiscalía y las querellas sostienen que quienes tenían a su cargo la salud del exfutbolista concentraron buena parte de la atención en sus problemas de adicciones y desatendieron el cuadro clínico y cardiológico que presentaba.

Para la acusación, los antecedentes cardíacos de Maradona exigían otro nivel de vigilancia y hacían necesaria su permanencia en una institución médica.

El punto resulta determinante para establecer la responsabilidad penal de los acusados. Maradona murió como consecuencia de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada, mientras permanecía en la vivienda donde se había dispuesto su internación domiciliaria.

Quiénes son los siete acusados

En el banquillo se encuentran Leopoldo Luque, neurocirujano y médico personal de Maradona; Agustina Cosachov, psiquiatra; Carlos Díaz, psicólogo; Nancy Forlini, coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical; Pedro Di Spagna, médico clínico; Mariano Perroni, coordinador de enfermería, y Ricardo Almirón, enfermero.

Son juzgados por homicidio simple con dolo eventual, una figura que supone que, aun sin buscar directamente la muerte, una persona se representa la posibilidad de que ocurra y continúa con su conducta.

Los acusados rechazan haber provocado la muerte de Maradona y sus defensas buscan demostrar que las decisiones adoptadas durante aquellos días no permiten atribuirles la responsabilidad penal que plantea la Fiscalía.

Concluida la etapa de prueba de la Fiscalía y las querellas, durante las próximas semanas continuarán los testigos ofrecidos por las defensas. El cronograma se extenderá hasta fines de septiembre y luego el proceso ingresará en su tramo definitivo.

La etapa de alegatos está prevista para comenzar el 29 de septiembre, antes de que cada uno de los acusados tenga la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras frente a los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón.

El juicio podría concluir en noviembre.

LT