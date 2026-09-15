Por una venganza, entraron a los tiros a una casa y murió baleado un nene de 7 años

Un nene de 7 años murió en la provincia de Mendoza cuando un grupo de hombres ingresó a los balazos a una casa del barrio Junín, en Las Heras. El motivo del ataque fue una represalia contra dos hermanos mayores del chico. Según la familia, tuvo que ver con un robo previo, pero los investigadores amplían las hipótesis,

Pese a que el nene fue trasladado al Hospital Carrillo en un auto particular, minutos después los médicos confirmaron que falleció. La víctima fue identificada como Lionel Ortiz, de 7 años.

Desde el medio MDZ indicaron que los atacantes se escaparon en un auto rojo y ahora son buscados por la Policía.

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El lugar donde ocurrió el ataque fue preservado por personal policial para permitir el trabajo de Policía Científica, que deberá levantar pruebas y elementos que puedan contribuir a reconstruir la secuencia de los disparos. La investigación quedó en manos del fiscal de Homicidios Oscar Malla.

El relato de la hermana del nene asesinado y las hipótesis del ataque

Valeria, la hermana de la víctima, contó su versión del hecho: "El problema pasó en la mañana, después volvieron en la noche, mi hermano estaba adentro de la casa. Ellos atacaron a todos y mi hermanito no logró esconderse. En ese momento estaba con mi cuñada y con mi mamá".

Según consigna el medio Sitio Andino, la pelea había comenzado, efectivamente, durante la mañana. Primero, un grupo de personas intentó prender fuego la casa de la familia y después hubo una riña por un robo ocurrido previamente. Durante ese choque, los dos hermanos del nene asesinado, Matías Ortiz y Daniel Ortiz, fueron agredidos y sufrieron lesiones.

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A la noche, los agresores volvieron a la casa en busca de los hermanos Ortiz, quienes intentaron refugiarse en su casa. Pero los atacantes se metieron detrás de ellos a los tiros. Y allí fue herido mortalmente el nene.

Mientras, la Policía y la Justicia manejan una hipótesis que también apunta a una venganza, pero por un conflicto vinculado al narcotráfico.

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