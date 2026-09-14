Allanaron propiedades vinculadas a L-Gante por una denuncia de amenazas con armas para desalojar una vivienda

La Policía Bonaerense allanó tres propiedades en General Rodríguez en el marco de una investigación por presuntas amenazas agravadas con armas de fuego que involucra al cantante Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, y a personas de su entorno familiar. Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia y se realizaron mientras avanza una causa originada por la denuncia de una mujer que ocupaba una vivienda.

La investigación comenzó a partir de la denuncia de una inquilina de un inmueble ubicado sobre la calle 25 de Octubre. Según su relato, primero habría sido interceptada y amenazada por un hombre apodado "El Oso", señalado en la denuncia como tío del músico, quien le habría exigido que abandonara la propiedad bajo el argumento de que pertenecía a Valenzuela.

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Días después, siempre de acuerdo con la denuncia que dio origen al expediente, L-Gante se habría presentado en el lugar acompañado por otras personas. La mujer sostuvo que el grupo habría ingresado por la fuerza al inmueble y que sus integrantes habrían utilizado armas de fuego para intimidar a los moradores y reiterarles la exigencia de desalojar el terreno.

A partir de la denuncia, los investigadores de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) realizaron tareas de campo y analizaron registros de cámaras de seguridad. Según la Policía, ese trabajo permitió reconstruir el recorrido de los vehículos que habrían sido utilizados durante los hechos e identificar los domicilios vinculados con los sospechosos.

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Con esos elementos, el Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez autorizó tres órdenes de allanamiento. Los procedimientos se realizaron en dos viviendas ubicadas dentro del country Terravista y en un domicilio particular de General Rodríguez.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 10, encabezada por la fiscal Dra. Toscano. La Justicia aguarda ahora el resultado de las medidas para determinar los próximos pasos procesales respecto de las personas investigadas.

Por el momento, la investigación se encuentra en etapa de instrucción y las acusaciones deberán ser corroboradas durante el avance del expediente.