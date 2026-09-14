Descubió la infidelidad, emboscó al amante de su mujer en el monte y casi lo mata

Un joven de 25 años fue detenido e imputado por "tentativa de homicidio" luego de engañar y atacar a balazos y puñaladas al amante de su pareja en una zona rural de la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes. El agresor se hizo pasar por la mujer a través de mensajes, pactó un encuentro y esperó a la víctima oculto en una plantación de eucaliptos.

El hecho ocurrió en el paraje Guayquiraró durante la tarde del pasado jueves, aunque trascendió en estas horas tras el pedido de prisión preventiva formulado por el fiscal de la causa, Javier Mosquera, contra el imputado, identificado como Ramón David Paré, de 25 años.

De acuerdo con la investigación, Paré descubrió conversaciones comprometedoras en el teléfono celular de su pareja. Tras citar a la víctima, identificada como Maximiliano Vega, también de 25 años, bajo una falsa identidad, el agresor se presentó con anticipación en el lugar convenido.

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Al concretarse el encuentro, se desencadenó una discusión que escaló rápidamente. Según la reconstrucción de los hechos, Paré efectuó primero un disparo intimidatorio al suelo y posteriormente hirió a Vega con un proyectil. Tras un forcejeo en el que el atacante perdió el arma de fuego, le asestó una puñalada en el abdomen con un cuchillo.

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Pese a las lesiones, la víctima logró huir hasta su domicilio, desde donde pidió asistencia médica. Vega fue trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Esquina, donde permanece internado fuera de peligro.

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Por su parte, el agresor descartó el arma de fuego en un cauce de agua cercano y se entregó voluntariamente en un destacamento policial, donde confesó el ataque y entregó el cuchillo.

Efectivos de la División Criminalística de la Policía provincial secuestraron evidencia en la escena del crimen y realizaron pericias dermotest sobre el detenido para constatar rastros de pólvora, mientras continúan los rastrillajes para localizar el arma de fuego en el río Guayquiraró.

LT