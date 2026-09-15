Gustavo Sofovich chocó en Palermo: "Fui a comprar dos yogurts, una moto me intentó pasar y se cayó"

Gustavo Sofovich chocó contra una moto con su auto, en el barrio porteño de Palermo. Permaneció durante casi tres horas dentro del vehículo y, aunque fuentes policiales dijeron que había estado "atrincherado", el productor explicó que él mismo había llamado al 911 y se había quedado esperando el control de alcoholemia, que le hicieron a las 7.25. "Me dio cero", aseguró enseguida el involucrado a los medios. Luego, el dato se confirmó.

El choque ocurrió en el cruce entre las calles Salguero y Martín Coronado, minutos después de las 5 de la mañana. En la moto Royal Enfield iban dos empleados gastronómicos que salían de trabajar. La más afectada fue una joven de 23 años, que fue trasladada al hospital Rivadavia con una lesión en su brazo. El conductor de la moto resultó ileso

Luego de permanecer dos horas dentro del auto, el productor dio una entrevista radial en la que explicó su versión del accidente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Me levanté a las 5 de la mañana como todos los días. Me fui a comprar dos yogurts, estoy volviendo. Vengo por Salguero. Una moto me intentó pasar por el lado derecho y se cayó”, explicó a Radio Mitre.

En un contacto breve con los movileros, el conductor de la moto dijo que estaba bien. "Voy a ver a mi pareja, está bien", dijo el joven, de nombre Tobías.

En la cuadra donde ocurrió el accidente se desplegó un inusual operativo de la Policía. "Le puede pasar a cualquiera, pero todo esto es porque me llamo Sofovich", se quejó el hijo de Gerardo.

Ante los periodistas, el productor reiteró que se levantó temprano y como no tenía yogurt para desayunar, fue a comprar a la estación de servicio de Libertador y Salguero.

Sofovich, vestido con un equipo deportivo y un gorro de lana gris, negó haberse atrincherado en el auto, y dijo que se mantuvo adentro porque tenía frío.

"Este es un accidente en la vía pública, que tiene un proceso. Yo fui el que llamó al 911 para que venga la Policía y el 911. Cuando termine todo esto, me voy al gimnasio", agregó.

Dijo que al conductor de la moto le dio negativo el test de alcoholemia. "Esto le puede pasar a cualquier, pero todo esto es porque me llamo Sofovich. No paso nada, esto es una locura", expresó.

LT/ff