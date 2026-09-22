El Gobierno reunió a la mesa política y busca ordenar la agenda legislativa tras los cruces internos

El Gobierno volvió a reunir este martes a la mesa política de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, con la agenda legislativa y las negociaciones en el Congreso como uno de los principales ejes del encuentro. La reunión se realizó mientras el oficialismo busca avanzar con el Presupuesto 2027 y coordinar los distintos proyectos que pretende llevar al Parlamento en las próximas semanas.

El encuentro estuvo encabezado por Karina Milei y contó con la presencia de los principales integrantes de la mesa política, entre ellos el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También participaron Santiago Caputo, Eduardo “Lule” Menem, Ignacio Devitt y Fabián Fernández.

La reunión se produjo en un momento en el que el oficialismo necesita coordinar su estrategia parlamentaria y avanzar en conversaciones con los bloques aliados para conseguir los votos necesarios para sus principales iniciativas. El Presupuesto 2027 ocupa un lugar prioritario, pero no es el único proyecto que forma parte de la agenda que la Casa Rosada busca ordenar.

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La agenda legislativa que analiza el Gobierno

Entre los temas que aparecen en el horizonte oficialista están la reforma electoral, la eliminación de las PASO, la nueva Carta Orgánica del Banco Central, las modificaciones vinculadas al régimen de Zona Fría y las iniciativas relacionadas con la soberanía sobre Malvinas.

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La reforma electoral ocupa un lugar central dentro de esa agenda. El proyecto comenzó a ser discutido en el Senado y el oficialismo pretende avanzar con la eliminación de las PASO de cara a las elecciones de 2027. Para conseguirlo, deberá negociar con los distintos bloques de la Cámara alta, donde La Libertad Avanza necesita construir acuerdos para alcanzar los votos necesarios.

En ese escenario, Bullrich tiene un papel relevante por su conducción del bloque libertario en el Senado y por su participación en las negociaciones parlamentarias. Su presencia en la mesa política permite, además, coordinar las discusiones que se desarrollan dentro del Congreso con las definiciones que toma la Casa Rosada.

El Presupuesto 2027 es otro de los puntos centrales de la estrategia oficialista. El proyecto presentado por el Gobierno deberá atravesar una negociación con los distintos bloques parlamentarios antes de llegar al recinto. En ese proceso, el oficialismo busca sostener el respaldo de sus aliados y evitar que las diferencias sobre determinados artículos dificulten el avance de la iniciativa.

Dentro de esa discusión aparece el capítulo referido a Discapacidad, que durante los últimos días generó diferencias dentro del oficialismo. Bullrich cuestionó públicamente los cambios incluidos en el proyecto y planteó reparos sobre la manera en que se habían incorporado. El episodio derivó en un cruce con Santilli, aunque la reunión de este martes volvió a reunir a ambos dirigentes alrededor de la mesa política.

La senadora había cuestionado que los cambios no hubieran sido informados durante el encuentro anterior. Santilli, en cambio, había señalado que Bullrich se retiró antes de que se abordara ese punto. La jefa del bloque libertario negó esa versión y sostuvo que estaba presente cuando se discutió el Presupuesto. El intercambio expuso diferencias sobre la coordinación interna justo cuando el Gobierno necesita ordenar la negociación parlamentaria.

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Esta vez hubo una ausencia significativa en la mesa política. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, no participó del encuentro porque se encuentra en Nueva York junto a Javier Milei, quien viajó para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La ausencia se produjo mientras el Presupuesto 2027 continúa siendo uno de los principales asuntos que debe resolver el oficialismo en el Congreso.

La decisión de Karina Milei de permanecer en la Argentina también tuvo relevancia dentro del esquema de coordinación del Gobierno. La secretaria general de la Presidencia no acompañó a su hermano en el viaje a Estados Unidos y quedó al frente de la reunión de la mesa política en una semana en la que la Casa Rosada busca avanzar con su agenda legislativa.

La reunión de la mesa política funcionó como una instancia para ordenar las prioridades y definir la estrategia frente a las próximas discusiones legislativas. Los cruces de los últimos días quedaron como parte del contexto, pero el desafío central para el oficialismo pasa ahora por transformar esa coordinación interna en acuerdos parlamentarios que permitan avanzar con los proyectos impulsados por el Gobierno.

RG/MSS