Comienza la 81° Asamblea General de la ONU: cuáles son las reuniones clave

La Asamblea General de las Naciones Unidas que comienza este martes convocó a Nueva York a 130 jefes de Estado. Mientras los mandatarios exponen en el plenario principal, se organiza una serie de encuentros bilaterales donde se discuten en privado los temas más calientes de la discusión global: las guerras de Ucrania y Medio Oriente, la gobernanza de la IA y el cambio climático.

La cita más esperada de hoy es el primer encuentro cara a cara entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer mnistro del Reino Unido, Andy Burnham, en el cargo desde el 20 de julio. Burnham, quien como alcalde laborista de Great Manchester había dicho en reiteradas oportunidades que "nunca" se reuniría con Trump, declaró esta vez que espera que puedan encontrar una "base común" para acordar sobre política internacional.

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y el Reino Unido se tensaron en los últimos meses debido a desacuerdos sobre la guerras de Ucrania e Irán: mientras Trump busca asegurar el control del Estrecho de Ormuz para evitar un aumento del precio del petróleo, sus pares británicos presentan una postura más pro Europa, inclinada a dedicar más recursos a apoyar a Ucrania en su defensa de Rusia que al conflicto de Medio Oriente. Eso llevó a Trump a hacer declaraciones provocadoras en relación a varios de los conflictos de soberanía que mantiene el Reino Unido, como el de las islas Malvinas con Argentina y el de los movimientos autonómicos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

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Zelenski busca aliados. comienza por un encuentro con Macron

La guerra de Ucrania llega a este debate general de la ONU en una fase de estancamiento militar, lo que presiona a las delegaciones a discutir nuevas vías de asistencia financiera y operativa. Por eso, el presidente Volodimir Zelenski redobla los esfuerzos diplomáticos para obtener apoyo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresa su apoyo a Ucrani con un apretón de manos a su presidente, Volodimir Zelenski, en la previa de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York.

Un gesto muy fuerte a su favor se vio ayer, cuando se fotografió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien le ratificó el apoyo militar de su país de cara al invierno mediante la entrega de radares e interceptores de defensa aérea . En la conversación, también evaluaron la posibilidad de negociar una "tregua energética" para frenar los bombardeos rusos a la infraestructura civil.

Ya en los últimos meses de su mandato, Macron está desplegando estrategias para mostrar a Francia como protagonista de la "Gran Europa", que busca mantener su liderazgo global frente a los avances agresivos de Trump. Las amenazas del presidente estadounidense de territorios europeos como Groenlandia ponen en guardia a todo el viejo continente.

Los grandes temas en debate: la regulación de la IA y estancamiento de los ODS

Por otro lado, la gobernanza de la Inteligencia Artificial se presenta como uno de los puntos más complejos del debate. El secretario general de la ONU promueve el establecimiento de normativas globales para regular esta tecnología, una iniciativa que enfrenta la oposición de potencias como Estados Unidos, China y Rusia, que rechazan someter sus desarrollos internos a supervisiones de organismos externos.

Finalmente, el financiamiento para mitigar el cambio climático y el estancamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible completan el temario de las sesiones. Los debates de esta semana se centrarán en las demandas de los países en desarrollo para recibir los fondos acordados por las naciones ricas, en un contexto de urgencia por el aumento del nivel del mar y el vencimiento de las metas fijadas para el año 2030.

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