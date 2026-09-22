Javier Milei llegó a Nueva York y podría encontrarse con Donald Trump durante el Escudo de las Américas

El presidente Javier Milei llegó a Nueva York en su decimoctavo viaje a Estados Unidos desde que asumió la Presidencia, para participar en la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde volverá a plantear el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. A última hora, la Casa Blanca confirmó que Donald Trump participará de la sesión independiente del Escudo de las Américas, y abrió la puerta a un nuevo encuentro presencial entre ambos mandatarios.

La sede de las Naciones Unidas en Nueva York

Su primera actividad oficial será este martes a las 15 de la Argentina (14 en Nueva York), cuando participe de una sesión de esta iniciativa impulsada por Trump en marzo para coordinar acciones entre países del continente frente al crimen organizado, el narcotráfico y otras cuestiones de seguridad regional.

El encuentro podría permitir una interacción entre Milei y Trump, pero todavía no está prevista una reunión bilateral formal entre ambos presidentes.

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Donald Trump junto al gobernador de Nueva York

El posible encuentro de este martes adquiere además relevancia por el reclamo argentino sobre las Malvinas.

Su expectativa en Buenos Aires creció después de que Trump sugiriera que podría revisar la postura de Estados Unidos sobre la soberanía de las islas. Consultado sobre el tema el 31 de agosto, el presidente estadounidense respondió: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”.

Javier Milei en una de sus anteriores participaciones en el organismo

Así, Milei llevará justamente ese reclamo a la Asamblea General de las Naciones Unidas durante su discurso de este miércoles, a las 12 de la Argentina. El planteo estará en línea con lo que sostuvo en la conferencia de prensa que brindó el Gobierno argentino antes del viaje, donde volvió a reclamar que el Reino Unido retome las negociaciones diplomáticas por la soberanía de las islas.

Donald Trump durante su visita a Nueva York​

Pese a ello, la posición de Londres se mantiene sin cambios. A comienzos de septiembre, el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, sostuvo que “las Malvinas son británicas porque los isleños allí eligieron ser británicos” y afirmó que el compromiso del Reino Unido con las islas es “absoluto e inamovible”.

La agenda de Milei en Nueva York

El Presidente llegó al aeropuerto John F. Kennedy a las 9.30 de la Argentina y permanecerá en Estados Unidos hasta el jueves, acompañado por el canciller Pablo Quirno. A ese respecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya se encuentra en Nueva York y mantuvo reuniones con inversores y empresarios.

Pablo Quirno, canciller de la Argentina

Karina Milei no acompañó al Presidente para encabezar la mesa política de La Libertad Avanza, luego de los cuestionamientos de Patricia Bullrich al Gobierno por el Presupuesto 2027. Además, quedó a cargo de la reorganización de la Quinta de Olivos y de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Al finalizar el Escudo de las Américas, Milei se trasladará a la institución educativa Yeshiva Darchei Torah, donde brindará una disertación y recibirá el premio “Ohev Yisrael”, un reconocimiento vinculado con su postura de respaldo a Israel y su relación con la comunidad judía.

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Más tarde, a las 19, mantendrá un encuentro con el economista Roberto Salinas. Casi una hora después se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y, a las 20.30, tendrá otro encuentro con el economista estadounidense Xavier Sala i Martin.

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos

El miércoles intervendrá en el Debate General de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas, en lo que será su tercer discurso ante el organismo desde que llegó a la Presidencia.

Sobre la tarde, Milei disertará en “Western Values, Economic Freedom & Strategic Security”, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad con el acompañamiento del International Republican Institute (IRI).

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A posteriori mantendrá una reunión a puertas cerradas con empresarios vinculados a Americas Society/Consejo de las Américas. La actividad contará con la participación de su presidenta, Susan Segal, y una mesa de entre 12 y 15 empresarios.

El miércoles por la noche, además, está previsto un encuentro con el rabino Simon Jacobson.

Javier Milei junto al rabino Simon Jacobson durante uno de sus encuentros en Nueva York

El jueves, antes de regresar a Buenos Aires, Milei tendrá una agenda principalmente económica y diplomática. A las 13 participará del Economic Club of New York, donde dará una exposición de hasta 30 minutos y responderá preguntas formuladas por el editor global de Bloomberg, John Micklethwait.

Por la tarde se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y luego participará de un encuentro de líderes latinoamericanos con el mandatario israelí.

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel

La comitiva presidencial emprenderá el regreso a la Argentina el jueves a las 21 y está previsto que Milei llegue al Aeroparque Militar durante la mañana del viernes.

MV/ff