Con malas noticias en la economía real de fondo, el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene la tarea de convencer a los inversores internacionales de que Javier Milei va a ser reelegido en 2027. Con esa tarea se fue a Nueva York, un día antes que el resto de la comitiva presidencial que estará presente en la Asamblea General de la ONU, donde el gobierno argentino buscará otro guiño de Donald Trump en pleno marketing de la causa Malvinas. Mientras, en Buenos Aires, el Fondo Monetario Internacional (FMI) audita el programa.

“Los inversores veían el vaso medio lleno y ahora, medio vacío”, graficó a PERFIL un operador de Wall Street al tanto de las reuniones que encabezó el titular del Palacio de Hacienda organizadas por el JP Morgan. En los mercados prestaron atención a los últimos datos oficiales: desocupación al 7,9%; informalidad crecieron; PBI con caída del 0,6% y la cifra de pobreza que estudios privados proyectan que ya estiman un salto del 3% para el primer semestre del año.

Según comentan entre traders, la principal duda radica en que la reactivación económica no llegue a dar resultados que se trasladen a los votos. Aún cuando Caputo se esforzó en varias oportunidades de repetir que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, no tendrá chance en las urnas y el equipo económico se basa en que la oposición no tiene una oferta electoral clara para mostrar ahora (un año antes de los comicios), la garantía de una reelección del mandatario libertario no está dada. “No está claro que el peronismo no pueda ganar en segunda vuelta”, planteó una fuente financiera.

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La ronda de consultas se da a pocos días de que el Economía consiguiera dos garantías adicionales por USD 500 millones que le permitirán conseguir casi el doble en financiamiento privado. Con el riesgo país en 531 puntos básicos, el Gobierno podría tomar deuda con tasas del 10%, un nivel que el equipo del quinto piso de Hacienda considera “caro” y según el Programa Financiera 2026/2027, no habría intención de salir al mercado internacional.

Las señales del Fondo y el clima político

El Fondo, en tanto, tampoco daría financiamiento adicional, según respondió la directora gerente, Kristalina Georgieva, durante su visita a la Argentina. Los técnicos del organismo tuvieron su primer día de reuniones en Buenos Aires bajo estricta reserva. Según pudo saber este medio, además de los encuentros con los despachos oficiales de Economía y el Banco Central, estuvieron golpeando los despachos tanto del sindicalismo como de la oposición para tener de primera mano la temperatura del plano social y político.

La entidad crediticia viene enviando señales en ese sentido. Tanto Georgieva como la vocera, Julie Kozak, advirtieron que es necesario que el Gobierno revea la forma de extender los beneficios de la estabilidad macroeconómica. Es decir: un mensaje sobre la microeconomía que ya se consolidó en las encuestas como el principal problema económico de las familias que daña la aprorbación de la gestión libertaria.

La advertencia opositora por el Presupuesto 2027

Según pudo saber PERFIL, las autoridades y legisladores de la Comisión de Presupuesto del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados enviaron una misiva directamente a la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, para solicitarle un "urgente análisis" del Proyecto de Ley de Presupuesto 2027. En el escrito, la bancada peronista advirtió que la iniciativa del Gobierno presenta "indicios alarmantes de inconsistencias, opacidad y de espacios de potencial discrecionalidad" en la administración de los recursos del Estado.

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El planteo opositor ante el organismo multilateral se centra en tres ejes. En primer lugar, denuncian que el oficialismo subvaluó el gasto tributario al omitir el costo fiscal del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). Los diputados estiman que la merma de recaudación por este régimen rondará los USD 3.359 millones anuales, lo que pondría en "severo riesgo" la meta de superávit primario del 1,1% del PBI que propone el Gobierno.

En segundo término, el documento pone la lupa sobre una enorme caja de libre disponibilidad: la asignación de $14,9 billones (cerca del 1% del PBI) a la jurisdicción de "Obligaciones a Cargo del Tesoro". Según Unión por la Patria, esta partida tiene una justificación vaga que le otorga al Poder Ejecutivo una flexibilidad discrecional inaudita a costa de desfinanciar políticas públicas prioritarias.

Finalmente, la carta enviada al FMI cuestiona el "sideral aumento" proyectado en la inversión financiera neta, que pasaría de $9,8 billones en 2026 a $17,4 billones en 2027. Los legisladores tildaron de incomprensible la estrategia de recortar áreas clave o tomar deuda con el único fin de "acumular bolsones de liquidez o financiar inversiones financieras invisibilizadas". Por todo ello, concluyeron ante la cúpula del Fondo que el Presupuesto carece de los criterios mínimos de razonabilidad y transparencia que exigen las cuentas públicas.

AM