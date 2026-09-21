“Hoy ya no discutimos la inflación, pasó a un segundo plano”, aseguró Furiase y habló sobre las metas con el FMI

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que el proceso inflacionario “dejó de ocupar el centro de las preocupaciones de la sociedad” y atribuyó esta dinámica a los resultados del programa de estabilización implementado por el Poder Ejecutivo.

Las declaraciones del funcionario se dieron a conocer en un canal de streaming luego de conocerse que la inflación de agosto fue del 1,7%, la variación mensual más baja registrada en los últimos 14 meses. Según Furiase “hoy ya no discutimos la inflación. La inflación pasó a un segundo, tercer plano para las preocupaciones de la gente y eso habla del éxito del programa de estabilización. Después podemos discutir velocidades de crecimiento”, desvió.

Además, el funcionario destacó que el programa logró reducir la dinámica inflacionaria “del 1% diario hasta el 30% interanual” actual. En tanto, el mercado sigue con atención las mediciones de septiembre para evaluar si se consolida esta tendencia descendente.

Una actividad económica al alza

En relación con la evolución de la actividad económica respecto del año anterior, Furiase sostuvo “En 2025 se creció al 4,5%. Hoy la economía está creciendo más cerca del 2% interanual”. La afirmación se conoció luego del dato publicado por el INDEC correspondiente a junio, que registró un crecimiento del 2,7% interanual, y en medio de indicadores sectoriales de julio que mostraron caídas en la industria, del 4,9%, y en la construcción, del 4,5%.

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La mirada sobre el FMI y la compra de reservas

Furiase también remarcó el cumplimiento de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que “la relación con el Fondo es súper positiva; las metas están sobrecumplidas todas”, celebró.

Asimismo, destacó la recomposición de las reservas netas por parte del Banco Central (BCRA) y precisó que, mientras la meta inicial contemplaba compras de entre US$ 7.000 millones y US$ 10.000 millones, actualmente el nivel proyectado alcanzó los US$ 14.000 millones.

JA/ML