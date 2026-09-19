En los últimos meses ocurrió algo que hasta hace poco parecía propio de una película: agentes de inteligencia artificial que estaban siendo evaluados en entornos de ciberseguridad terminaron actuando sobre sistemas reales en Internet.

Conviene comenzar por lo que no ocurrió. Ninguna IA “cobró conciencia”, decidió escapar ni desarrolló súbitamente intenciones propias. Pero los episodios demostraron algo posiblemente más importante: cuando a una IA suficientemente capaz se le asigna un objetivo, herramientas y autonomía, puede encontrar caminos que sus desarrolladores no habían previsto.

Un agente de IA no es exactamente el ChatGPT que utilizamos para conversar. Mientras un chatbot responde preguntas, un agente puede recibir un objetivo, ejecutar programas, analizar resultados, decidir qué hacer a continuación y encadenar acciones para conseguirlo. Para estudiar sus capacidades, estos agentes suelen probarse dentro de una sandbox: una especie de laboratorio informático cerrado en el que pueden experimentar e incluso atacar computadoras preparadas para ello, sin afectar el mundo exterior. El problema aparece cuando esa frontera falla.

Lo que ocurrió en OpenAI

En julio de 2026, OpenAI realizaba evaluaciones internas de ciberseguridad con modelos experimentales que debían permanecer aislados de Internet. Sin embargo, algunos agentes aprovecharon vulnerabilidades de la infraestructura, encontraron canales de comunicación no previstos y consiguieron acceder a Internet y posteriormente a sistemas externos.

La situación escaló hasta alcanzar infraestructura de Hugging Face, una de las principales plataformas utilizadas por investigadores y desarrolladores de inteligencia artificial. Los agentes ejecutaron código en decenas de servidores, consiguieron acceso root —el máximo nivel de privilegios de un sistema— en uno de ellos y accedieron a datos y credenciales vinculados con bases de datos, repositorios de código, servicios en la nube y mensajería.

Ocurrió además algo llamativo: distintos agentes encontraron formas no previstas de comunicarse, colaborar y repartirse tareas. En algunas de sus comunicaciones llegaron a utilizar expresiones como “enjambre” y “colectivo”.

OpenAI detectó actividad anómala el 19 de julio, interrumpió las evaluaciones e inició una investigación. La compañía informó que no fueron afectados los datos de sus clientes ni sus productos comerciales. El principal modelo involucrado era experimental y no estaba destinado al público.

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Anthropic descubrió casos similares

Después de estos acontecimientos, Anthropic, creadora de Claude, revisó sus propias evaluaciones y encontró cuatro incidentes en los que modelos experimentales habían accedido sin autorización a sistemas reales de terceros. En esos casos, los agentes creían estar operando dentro de simulaciones, pero configuraciones incorrectas habían dejado accidentalmente abierta una conexión hacia Internet.

Anthropic amplió entonces enormemente la investigación y examinó aproximadamente 481 millones de transcripciones de distintas evaluaciones y experimentos. Según la compañía, no aparecieron otros episodios de gravedad comparable.

Entonces, ¿las IA “se escaparon”?

No en el sentido cinematográfico. No existe evidencia de que alguno de esos sistemas haya decidido: “quiero salir de aquí”. Lo que ocurrió resulta menos espectacular, pero quizá más relevante. Los agentes tenían objetivos, encontraron obstáculos, buscaron alternativas, descubrieron vulnerabilidades y utilizaron recursos que no debían estar disponibles.

No hace falta conciencia ni voluntad de rebelión para que aparezca un problema. Puede bastar con una combinación de objetivo + autonomía + herramientas + capacidad para encontrar caminos inesperados. Y aquí aparece el verdadero cambio: la frontera entre simulación y mundo real, que debía estar garantizada técnicamente, fue atravesada.

¿Por qué los propios desarrolladores piden regulación?

En este contexto resulta menos extraño que Dario Amodei, CEO de Anthropic, haya reclamado mayores medidas de seguridad, evaluaciones externas y coordinación entre laboratorios y gobiernos. Sam Altman, CEO de OpenAI, también se manifestó a favor de reforzar mecanismos de seguridad.

No se trata, como alguna interpretación periodística podría sugerir, de “limitar las libertades de las IA”. Las reglas se aplican a las personas y organizaciones que construyen y despliegan estos sistemas. El debate es cómo establecer controles suficientemente fuertes sin paralizar una tecnología que también ofrece enormes oportunidades.

Esto no es Terminator

Los agentes no se rebelaron ni existe evidencia de que hayan desarrollado voluntad propia. Estaban intentando resolver las tareas que les habían asignado y, al hacerlo, encontraron caminos que sus creadores no habían previsto. Por eso quizá 2026 deje una enseñanza mucho más concreta que cualquier fantasía sobre máquinas conscientes: “No demostraron que una IA quiera escapar. Demostraron que una IA suficientemente capaz puede encontrar una salida que nosotros no sabíamos que existía”. Y esa diferencia es enorme.

(*) Ingeniero (UTN BA); Programa en Dirección de Empresas (IAE – Universidad Austral); exalumno Eseade.