Un empresario forestal cruzó a Javier Milei: "El ajuste lo hacen las pymes y no la casta"

El empresario forestal correntino y presidente del Consorcio del Parque Foresto Industrial de Santa Rosa, Juan Ramón Sotelo, trazó un duro diagnóstico sobre la coyuntura política y económica del país. El dirigente industrial afirmó que las promesas de campaña del presidente Javier Milei no se cumplieron y advirtió sobre el impacto del receso en las pymes, asegurando que la recesión y la contracción del consumo ya provocaron el cierre de miles de emprendimientos en todo el territorio nacional.

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Sotelo calificó la situación actual de "caótica" y cuestionó que las medidas del Poder Ejecutivo recayeran de forma directa sobre la estructura productiva en lugar de los sectores políticos tradicionales.

Críticas al ajuste y el impacto en las pymes

Al analizar la orientación del programa económico, el referente maderero cuestionó el discurso oficial sobre la distribución de las cargas del ajuste. "Una es la de la casta, que es una de las mentiras. Nosotros vemos que el aguante lo están haciendo las industrias, las pymes, y hoy la muestra está en que hay más de 30.000 pymes cerradas en Argentina. Eso es una de las muestras de que el ajuste se hizo por las pymes y no por la casta", sentenció Sotelo.

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Asimismo, lamentó la paralización total de las obras públicas y de los programas de infraestructura para el sector.

En relación con los indicadores de precios, si bien reconoció la desaceleración de la inflación, advirtió sobre los efectos secundarios de la política monetaria implementada por el Gobierno nacional. "La baja de inflación también se hizo en base a sacar todos los pesos de la plaza, pero falta la reactivación, faltan créditos", explicó a We! News.

Falta de crédito y preocupación por la continuidad del receso

El empresario remarcó la urgencia de contar con financiamiento bancario accesible para sostener los niveles de producción e inversión. Según expresó, el sector fabril se encuentra "pidiendo a gritos ayuda de los bancos" sin encontrar respuestas crediticias acordes a las necesidades de la industria nacional.

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Por último, al evaluar las proyecciones del presupuesto oficial y la ratificación del esquema de recortes, el titular del consorcio industrial expresó su temor por la pérdida de puestos de trabajo y el quiebre de empresas colegas. "El ajuste que nosotros estamos pasando ya es muy severo y a mí no me gusta ver que caigan mis colegas, no me gusta ver que cierren empresas", afirmó, destacando el esfuerzo de los empresarios de Corrientes que continúan sosteniendo sus plantas operativas y el empleo de sus colaboradores.