Sueldos de septiembre en Corrientes: los trabajadores estatales cobran a partir de este jueves

El Gobierno de Corrientes confirmó las fechas de liquidación de los haberes correspondientes al mes de septiembre para la totalidad de los empleados de la administración pública provincial. El cronograma salarial se ejecutará en cinco días hábiles, alcanzando tanto al personal activo como a jubilados y pensionados del sistema previsional correntino.

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De acuerdo con lo informado por la cartera económica, los fondos comenzarán a liquidarse desde este jueves y la cobertura total del esquema se extenderá hasta el próximo miércoles 30 inclusive, a través de la red del Banco de Corrientes SA.

Fechas de cobro según la terminación de DNI

El pago de haberes se organizó de manera escalonada en base a la terminación del documento de los beneficiarios:

Jueves 24: DNI terminados en 0 y 1.

Viernes 25: DNI terminados en 2 y 3.

Lunes 28: DNI terminados en 4 y 5 (tramo disponible por cajeros automáticos y homebanking desde el sábado 26).

Martes 29: DNI terminados en 6 y 7.

Miércoles 30: DNI terminados en 8 y 9.

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Disponibilidad por cajeros y bancarización

Para los agentes con documentos finalizados en 4 y 5, las autoridades recordaron que los montos estarán depositados con antelación. Por este motivo, podrán retirar el dinero o realizar transacciones mediante el sistema de banca electrónica a partir del sábado 26 en la red de cajeros automáticos habilitados por la entidad bancaria oficial.

Con la finalización de este esquema el próximo miércoles 30, el Gobierno de Corrientes completa el pago de la masa salarial del mes a los agentes estatales de todos los estamentos provinciales.