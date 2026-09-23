La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó la programación de pagos correspondiente a las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y de las Pensiones No Contributivas (PNC) para el mes de octubre. La Dirección General de Finanzas del organismo fijó las fechas de inicio de cobro que ordenan el desembolso de los haberes mediante la asignación de grupos de pago según el último número del Documento Nacional de Identidad.

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El esquema oficializado determina que los desembolsos comenzarán durante la primera quincena del mes para los titulares de pensiones no contributivas y para los jubilados que perciben haberes dentro del primer intervalo de pago. Asimismo, el documento administrativo extendió el plazo de validez para la totalidad de las Órdenes de Pago Previsional y Comprobantes de Pago del sistema hasta el 10 de noviembre.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios del esquema de Pensiones No Contributivas inician el cronograma mensual de cobros dividido en cinco grupos de pago en función del documento.

- Documentos terminados en 0 y 1 (Grupo de pago 1): a partir del 8 de octubre

- Documentos terminados en 2 y 3 (Grupo de pago 2): a partir del 9 de octubre

- Documentos terminados en 4 y 5 (Grupo de pago 3): a partir del 13 de octubre

- Documentos terminados en 6 y 7 (Grupo de pago 4): a partir del 14 de octubre

- Documentos terminados en 8 y 9 (Grupo de pago 5): a partir del 15 de octubre

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Jubilaciones y pensiones que no superen el primer intervalo de pago

Los jubilados y pensionados del SIPA cuyos haberes mensuales no superan el monto límite fijado para el primer tramo reciben sus liquidaciones distribuidas entre diez jornadas seguidas de acreditación.

- Documentos terminados en 0 (Grupo de pago 6): a partir del 8 de octubre

- Documentos terminados en 1 (Grupo de pago 7): a partir del 9 de octubre

- Documentos terminados en 2 (Grupo de pago 8): a partir del 13 de octubre

- Documentos terminados en 3 (Grupo de pago 9): a partir del 14 de octubre

- Documentos terminados en 4 (Grupo de pago 10): a partir del 15 de octubre

- Documentos terminados en 5 (Grupo de pago 11): a partir del 16 de octubre

- Documentos terminados en 6 (Grupo de pago 12): a partir del 19 de octubre

- Documentos terminados en 7 (Grupo de pago 13): a partir del 20 de octubre

- Documentos terminados en 8 (Grupo de pago 14): a partir del 21 de octubre

- Documentos terminados en 9 (Grupo de pago 15): a partir del 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen el primer intervalo de pago

El personal retirado y los pensionados comprendidos en la norma cuyos ingresos mensuales sobrepasan el valor del primer intervalo perciben sus haberes durante el tramo final del mes.

- Documentos terminados en 0 y 1 (Grupo de pago 16): a partir del 23 de octubre

- Documentos terminados en 2 y 3 (Grupo de pago 17): a partir del 26 de octubre

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- Documentos terminados en 4 y 5 (Grupo de pago 18): a partir del 27 de octubre

- Documentos terminados en 6 y 7 (Grupo de pago 19): a partir del 28 de octubre

- Documentos terminados en 8 y 9 (Grupo de pago 20): a partir del 29 de octubre

GZ / EM