Cambió el sistema de control de la AUH: cómo afecta a los titulares del beneficio

A través de la Resolución 508/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que se publicó en el Boletín Oficial, el Gobierno cambió el sistema que se usa para comprobar el cumplimiento de los requisitos que se piden para percibir la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En los considerandos de la resolución se explica que esta nueva medida “contribuye al fortalecimiento del sistema de protección social, reforzando la vinculación entre la política sanitaria y educativa con la política de ingresos, en línea con los compromisos asumidos por el Estado Nacional en materia de infancias y adolescencias, reducción de la pobreza y acceso a la educación formal”.

Qué dice la Resolución 508/2026

La resolución remarca que “para la percepción del VEINTE POR CIENTO (20%) de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social que fuera reservado, en virtud de las previsiones del inciso k) del artículo 18 de la Ley N° 24.714, el titular del beneficio deberá acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios y el plan de vacunación, respecto de los niños y niñas de hasta CUATRO (4) años -inclusive-, sumando a ello la certificación que acredite el cumplimiento del ciclo escolar respectivo en establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial, cuando se trate de niños y niñas a partir de los CINCO (5) años de edad”.

Y luego especifica que, a partir de ahora, “el cumplimiento de ambas condicionalidades se acreditará en forma automática a través del intercambio de información segura entre el MINISTERIO DE SALUD, la SECRETARIA DE EDUCACIÓN del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO y la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES)”.

Para los casos donde la información solicitada no esté disponible en las bases oficiales, “el titular podrá presentar la documentación correspondiente ante la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) a través de los procedimientos que dicho organismo determine al efecto”.

Según esta nueva normativa, “cuando se verifique de forma automática el cumplimiento de los controles sanitarios y de vacunación de los niños y niñas de hasta CUATRO (4) años de edad -inclusive-, el monto reservado se liquidará automáticamente y de forma mensual junto con el OCHENTA POR CIENTO (80%) del monto de la prestación. En caso contrario, la acreditación de su cumplimiento y la liquidación del monto reservado se efectuarán conforme los procedimientos y en los plazos que determine la ANSES”.

HM/DCQ