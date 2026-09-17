AUH: el gobierno dispuso cambios en la acreditación de salud y escolaridad

El Gobierno modificó el mecanismo para acreditar los controles de salud y escolaridad necesarios para acceder al 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

A partir de ahora, la validación se realizará de manera automática para los titulares de entre 5 y 17 años. Según informó el Ministerio de Capital Humano, los datos sobre el cumplimiento de ambas condiciones serán enviados directamente a ANSES por el Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación.

El cambio elimina, en esos casos, la necesidad de presentar en forma presencial la certificación en papel.

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El nuevo esquema prevé un intercambio de información entre organismos públicos.

El Ministerio de Salud y la Secretaría de Educación informarán directamente a ANSES si se cumplieron los controles de salud y escolaridad correspondientes. El traspaso de datos se hará mediante un sistema de intercambio seguro entre organismos.

De esta manera, los titulares alcanzados por el sistema no tendrán que acercarse a una oficina de ANSES para presentar la documentación en papel.

Capital Humano sostuvo que la medida busca simplificar el trámite, mejorar la verificación de la información desde fuentes oficiales y reducir errores y posibles fraudes vinculados con la certificación manual.

Qué pasa si ANSES no puede verificar los datos

El mecanismo automático no elimina por completo la posibilidad de hacer el trámite de manera presencial.

El comunicado oficial aclara que, si el cruce de información entre organismos no permite verificar los datos de un titular, la persona podrá seguir presentando la documentación ante ANSES como lo hacía hasta ahora.

Es decir, la presentación presencial quedará como vía alternativa para los casos en los que el sistema automático no encuentre o no pueda validar la información necesaria.

Qué cambia para los titulares de la AUH

El cambio apunta directamente al trámite vinculado con el cobro del porcentaje retenido de la prestación.

Hasta ahora, la acreditación de salud y escolaridad requería presentar la certificación correspondiente. Con el nuevo esquema, para los titulares de entre 5 y 17 años esa información será validada a través de los registros oficiales y enviada directamente a ANSES.

La medida, según el Ministerio, busca reducir la burocracia y evitar que los beneficiarios deban concurrir a una oficina del organismo para completar esa instancia

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