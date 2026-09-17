Presupuesto 2027: ANSES proyecta que habrá 104.760 jubilados menos

El proyecto de ley de Presupuesto 2027 presentado por el Goierno para su tratamiento en el Congreso Nacional prevé una cantidad menor de jubilados con respecto al año anterior.

El padrón de jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pasaría de 5.590.521 beneficiarios en 2026 a 5.485.761 en 2027, según las proyecciones oficiales, esto representa 104.760 jubilados menos en un año.

En el sentido contrario, la cantidad de beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) aumentaría de 220.308 a 253.032, es decir, 32.724 personas más. Además se proyecta un incremento de los titulares del Seguro de Desempleo, que pasarían de 118.868 a 130.324.

Para acceder a una jubilación contributiva se requieren 30 años de aportes. La pérdida de empleos registrados y el crecimiento de la informalidad dificultan que muchos trabajadores alcancen ese requisito. El problema aparece al llegar a la edad jubilatoria: 60 años para las mujeres y 65 para los varones. Quienes no reúnen los años de aportes necesarios deben recurrir a otras alternativas previsionales.

Las moratorias permitían completar períodos de aportes faltantes, pero la última venció en marzo de 2025. Desde entonces, quienes llegan a la edad jubilatoria sin los 30 años requeridos ya no cuentan con esa herramienta para acceder a una jubilación contributiva.



Una prestación que gana peso: PUAM, una alternativa para quienes no tienen los aportes

La PUAM está destinada a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse. Para acceder al beneficio deben superar una evaluación socioeconómica y patrimonial.

El monto equivale al 80% de la jubilación mínima, más un bono de $70.000. En septiembre, el haber de la PUAM fue de $342.908, más el bono. A diferencia de una jubilación contributiva, la PUAM no genera derecho a pensión por viudez cuando fallece el titular.

La PUAM fue creada en 2016 y su cantidad de beneficiarios creció durante los primeros años, hasta superar los 300.000 a mediados de 2023. Luego, el número disminuyó con el avance de las moratorias, que permitieron que más personas accedieran a una jubilación contributiva. Con el vencimiento de la última moratoria en marzo de 2025, la PUAM volvió a cobrar protagonismo como alternativa para quienes alcanzan la edad jubilatoria sin los años de aportes necesarios.

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El Presupuesto estima que la prestación pasará de representar el 3% de los beneficios previsionales en 2026 al 3,5% en 2027. Las proyecciones oficiales anticipan que su participación podría llegar al 9% en 2030, al 17% en 2035 y al 25% en 2040. El informe de Seguridad Social vincula esta tendencia con el envejecimiento de la población y con trayectorias laborales caracterizadas por una baja cantidad de años de aportes.

Monotributistas: 40 años de aportes no alcanza para una jubilación mínima

Según un estudio realizado por la Fundación Mediterránea determinó que "ninguna categoría del monotributo aporta hoy lo suficiente para financiar una jubilación mínima. Por lo tanto, aun con 40 años de aportes, en un cronograma de capitalización ajustado por inflación, ni siquiera la categoría K logra el haber mínimo actual."