Inocencia Fiscal II: qué cambia con la aprobación de la ley para captar dólares en el colchón

El Senado convirtió en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II, con el que el Gobierno de Javier Milei busca captar dólares "en el colchón" para su circulación en la economía formal.

La iniciativa fue aprobada por 44 a 23 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, el PRO; la UCR, y bloques provinciales.

Tras la aprobación en la Cámara Alta, el vocero presidencial Adrián Ravier, expresó: "El proyecto mantiene el espíritu del régimen vigente e incorpora modificaciones técnicas, elaboradas junto a especialistas tributarios, para fortalecer la seguridad jurídica y darles a los argentinos mayor confianza para poner en valor sus ahorros".

Del Rodrigazo al colchón: más de medio siglo de desconfianza en el peso

"Con reglas claras, el ahorro vuelve al circuito formal y se transforma en crédito para financiar el crecimiento de la Argentina", añadió el funcionario. El Gobierno estima que hay unos US$ 170.000 millones que se encuentran fuera del circuito formal.

Los principales cambios en Inocencia Fiscal II

Entre las modificaciones a la ley aprobada el año pasado, se destaca que los grandes contribuyentes que registran ingresos superiores a $1.000 millones o un patrimonio de más de $10.000 millones, ahora podrán adherir al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), aunque sin los beneficios de presunción de exactitud y “tapón fiscal”.

Con respecto a la discrepancia significativa entre las declaraciones del contribuyente y los datos del fisco, se considerará inconsistencia cuando la diferencia detectada sea igual o superior al 15%, sin superar los $5 millones.

Si se exceden los $5 millones, el contribuyente tendrá 15 días hábiles desde la determinación de oficio para rectificar la declaración jurada y pagar el impuesto más intereses, conservando los beneficios del régimen.

En el caso de la Justicia revoque el ajuste de ARCA, el organismo deberá devolver lo pagado con intereses y dentro de 45 días hábiles.

El esquema también reduce las obligaciones de informar patrimonio y consumos personales. La incorporación de los fondos queda vinculada a las declaraciones correspondientes, especialmente Bienes Personales.

Los legisladores, jueces, ministros del Poder Ejecutivo, así como el Presidente de la Nación no podrán acceder a los beneficios del sistema simplificado de Ganancias. Además, el proyecto prohíbe a los funcionarios públicos y aquellos que hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores adherir a este régimen.

LM