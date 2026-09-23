Javier Milei habla ante la Asamblea General de la ONU

El presidente Javier Milei brinda en horas del mediodía de este miércoles su discurso ante el Debate General de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Milei, en este escenario, piensa hacer foco en la necesidad de que la ONU sea garante de los procesos de paz y que abandone la burocracia que construyó en los últimos años.

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