Axel Kicillof se reunió con José Luis Manzano en un encuentro con empresarios en Nueva York

Una nariz sorprendió en las fotos que difundió este miércoles el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre su encuentro con empresarios e inversores este martes en Nueva York. Fue en el marco de su primera gira como candidato a presidente de 2027. Un perfil conocido concitó todas las miradas: el del mendocino José Luis Manzano, operador político y empresarial de larga data y señal inequívoca de "los mercados" se sentaron a la mesa.

Manzano, quien controla la distribuidora eléctrica Edenor junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti, acaba de expandir su poder en el sector energético al adquirir de manera corporativa el control mayoritario de Metrogas por 780 millones de dólares. Según publica La Política Online, tiene "línea directa" con Karina Milei, lo que le permitió acrecentar enormemente sus negocios durante la gestión libertaria. En junio pasado, sus socios suizos de Mercurio Energy Group se quedaron con la refinería Dock Sud y una red de casi 900 estaciones de servicio Shell, lo que consolida su posición en el estratégico sector energético. En el área de medios, continúa como accionista del Grupo América, que en 2025 compró Telefe. Por eso, la foto, con intercambio de sonrisas entre el empresario, Kicillof y sus ministros Carlos Bianco (Gobierno) y Pablo López (Economía) resulta sugestivo.

José Luis Manzano, el gran ganador de los negocios libertarios

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Antes de consolidarse como empresario, Manzano fue una figura de la renovación del Partido Justicialista. Fue diputado nacional entre 1983 y 1991, y ministro del Interior de Carlos Menem entre 1991 y diciembre de 1992. Desde ese puesto acuñó la frase que el periodista Horacio Verbitsky inmortalizó como título de su famoso libro sobre la investigación menemista: "Robo para la corona".

Desde que dejó su puesto y saltó al mundo corporativo, Manzano funciona como un puente entre política y negocios, y también un indicador que siguen los más atentos analistas del mundo financiero para ver adónde jugar sus fichas. Por eso, su participación sentado entre representantes de grandes compañías de los sectores de energía, minería, granos, farmacéutica, biotecnología, finanzas e inteligencia artificial, entre otros, levantó muchos comentarios.

Kicillof "dejó una sensación de apertura al diálogo" a los inversores, según Javier Timerman

En otra foto publicada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires se puede ver otra reunión, ya no de empresarios sino de inversores financieros. De ese encuentro participó Javier Timerman, especialista en fondos de inversión y finanzas de Wall Street desde hace décadas. En diálogo con Perfil, precisó que en torno a esa mesa se reunieron managers de fondos que invierten en mercados emergentes, y calificó la reunión de "amena, cordial".

Reunión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con inversores. A la izquierda se ve al argentino Javier Timerman.

Timerman destacó que Kicillof recordó que él había sido "el primero en traer un inversor extranjero a Vaca Muerta", en referencia a la llegada de Chevron. Fue en 2013, cuando el actual candidato era secretario de Política Económica, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

"La imagen que dejó el peronismo no es buena, no es fácil levantar eso", dijo Timerman en relación al contexto que antecede a Kicillof en su esfuerzo por relacionarse con los inversores. Sin embargo, destacó que hubo avances en la reunión: "Para muchos dejó una sensación de apertura al diálogo, que todos rescataron".

El doble reto de Kicillof en Nueva York: combinar la agenda anti Milei y mostrarse presidenciable ante empresarios

Entre los inversionistas sentados a la mesa había representantes de fondos que tienen bonos de la provincia, que en 2021 reestructuró una deuda de unos 7.148 millones de dólares. Desde entonces pagó unos 3.000 millones de dólares; el 1° de septiembre, en el último vencimiento, canceló 420 millones de dólares. “Nosotros nos estamos ocupando, como siempre hizo el peronismo, de pagar en tiempo y forma”, aseguró Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense y mano derecha de Kicillof, en busca de espantar fantasmas de cara a Wall Street.