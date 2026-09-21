José Luis Manzano en yate en Saint Tropez, Luis Majul nueva casa en country, y la boda de la 'nietísima' de Clarín

Unas seiscientas personas estuvieron en la gala por los veinticinco años del Malba que a su vez coincidió con los 80 años de su creador, Eduardo Costantini. En una carpa gigante instalada en la plaza debajo de la que se construirá la ampliación del mencionado museo, se distribuyeron las mesas que costaron de sesenta a veinte mil dólares en las que, como sucede en esos ámbitos, hasta personajes estructurados socialmente sucumben a la frivolidad de los chimentos. Los que siguen son algunos de los que se escucharon.

En el yate del sultán de Omán

Esta vez, no fue el mediatizado incendio de su “yate maldito” en la entonces recién renovada dársena de Saint Tropez. A un año de aquello, José Luis Manzano dijo presente en el verano europeo y en Saint Tropez fue uno de los millonarios que participó de una gala benéfica que organizó Sultán Haitham bin Tariq Al Said, el sultán de Omán. La fiesta fue en Al Saïd (en árabe, el bendecido), el quinceavo yate más grande del mundo –según detallan los medios especializados–, y pertenece a la familia real de Omán, emirato que, principalmente, basa su bienestar económico en sus reservas de gas y petróleo. En esa nave cuyo costo operativo anual cuesta unos sesenta millones de dólares, José Luis Manzano ocupó mesa –como confirmó a PERFIL–, y en otra, por ejemplo, estuvo Len Blavatnik, millonario ruso nacionalizado norteamericano, que está detrás de todos los emprendimientos inmobiliarios de Alan Faena.

Gala 25 años del Malba, los invitados y cómo será el museo bajo la plaza

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Juan Ball de visita en Buenos Aires

“¿Para qué voy a dar un reportaje si vivo la mayor parte del tiempo fuera de la Argentina?“, dijo Juan Ball a PERFIL en la gala por los 25 años del Malba. Este financista es socio de Federico Álvarez Castillo en el exitoso emprendimiento inmobiliario esteño Colette.

(De izq.a der.) Los financistas Juan Ball y Antonio 'Toni' Lanusse en ArPa; y Juan Ball con su nueva pareja en la gala del Malba.

Y hace menos de un años, en Argentina, Juan Ball se ubicó en los medios por haber comprado por nueve millones de dólares el último piso del porteño Palacio Devoto; y sobre todo, por haberle vendido a Peter Thiel la mansión de Barrio Parque. En estos días, de paso por Buenos Aires, tuvo un fugaz alto perfil social, con nueva novia en la gala del Malba, y con otro financista –Antonio “Toni” Lanusse en la preapertura de la feria de arte Arpa, en el Fondo Nacional de Artes (Casa Victoria Ocampo).

El plan de los herederos Blaquier para desintegrar la Colección Blaquier Arrieta.

Patricia Bullrich, la "presente ausente"

En la gala por los 25 años del Malba ,desde el escenario se agradeció la presencia de Patricia Bullrich pero si bien entre seiscientos invitados podría pasar desapercibida, incluso durante la comida propiamente dicha, su invisibilidad hizo dudar de que estuviera sentada en alguna mesa.

(De izq. a der.) Gala 25 años Malba: Belén Ludueña y Jorge Macri; Analía Maiorana y Diego Santilli; Gabriel Sánchez Zinny.

También que, a diferencia de los funcionarios presentes, no pasara por el acceso fotografiable de la gala, ni que incluso el único medio habilitado para ingresar a la fiesta, no la publicara. Ese jueves, Patricia Bullrich terminó el día reclamándole a la Luis Caputo y a Javier Milei que no la traten de estúpida si quieren que siga defendiendo en el Congreso la maximización del ajuste a cómo de lugar.

Gala 25 años Malba: Gerardo Grieco (dir.Teatro Colón), Gabriela Ricardes (min.Cultura de Ciudad), Victoria Noorthoorn (dir. Museo El Moderno).

El resto de los funcionarios presentes, tuvieron su foto con banner: Jorge Macri, Gabriela Ricardes, Leandro Cifeli, Victoria Noorthoorn, Gerardo Grieco, y Diego Santilli quien en su mesa desplegó sus dotes de humorista, una muy buena estrategia para esquivar la coyuntura de gobierno.

Sara, la 'nietísima' de Clarín, se casa

Sara nació cuando su abuelo Roberto Noble–quien fundó el Diario Clarín en 1945–hacía veinticuatro años había fallecido. Ella es la única hija de Guadalupe quien a su vez, es la única hija que Noble tuvo con su primera esposa, María Marta Guadalupe Zapata Timberlake. Los dos hijos de Ernestina Herrera de Noble –Marcela y Felife– fueron adoptados durante su viudez.

(De izq. a der) Marcelo Noble (sombrero negro), Felipe Noble y su mujer Vanesa; y la nietísima Sara y su madre Guadalupe Noble, en el entierro de Ernestina Herrera de Noble, en junio de 2017.

Sara tiene 33 años, siempre mantuvo un bajo perfil, y se interesó por el arte. Incursionó en proyectos teatrales independientes, luego se mudó a Barcelona y finalmente a Londres. La última foto pública de Sara junto a su madre Guadalupe Noble es de junio de 2017 cuando acompañaron a Marcela y Felipe Noble en el entierro de Ernestina (foto). El próximo octubre, en Cachi (Salta) –donde Guadalupe Noble se instalo hace unos años– se casará Sara con un fotógrafo británico.

Elina Costantini y su deseo cumplido de traer el universo Frida Kahlo al Malba.

¿Qué se come en una gala con mesas de 60 mil dólares?

Sesenta mil dólares costaron las mesas más caras de la gala por los 25 años del Malba; las más “económicas”, veinte mil dólares, pero todas tuvieron un mismo menú, incluso en las opciones para quienes tenían restricciones alimentarias o las vegetarianas.

Fragmento del menú que se sirvió en la gala por los 25 años del Malba.

De entrada se sirvió crocantín de gravlax ahumado de trucha, zucchini marinado con menta y paneer de lima y sésamo; de primer plato, costilla de res con puré de hinojo, papas boulangère, agresto y ensaladita de cherries frescos; y para los postres hubieron dos propuestas: cremoso de chocolate con crocante de almendras, cacao y sal con salsa hot fudge; o merengue de pistachos con cremoso de limón y chocolate blanco y cítrícos. Vinos y espumantes, nacionales.

Jorge Macri o "ni pienso nombrarlo"

La ampliación del Malba sobre la plaza República del Perú –colindante al museo– es un proyecto que motorizó en 2010 Horacio Rodríguez Larreta en la Legislatura porteña cuando era jefe de gabinete de la segunda gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires.

Gala 25 años Malba: Jorge Macri entrega a Eduardo Costantini "la escritura" de la plaza República de Perú, bajo la que se construirá la ampliación del Malba.

En la noche de la gala, Eduardo Costantini comunicó que dicha plaza ya era suya y Jorge Macri subió al escenario para oficializarlo. Y en su breve discurso, aclaró que fue “una gestión que comenzó una gestión anterior”.

CEO que maneja la economía de Noruega dona museo y 6.000 obras de arte.

Cotillón de alta gala

Una bolsita con un cuaderno y lápiz, una lámina con Autorretrato con mono y chango, el primero de los cuadros de Frida Kahlo que compró Eduardo Costantini; y una entrada sin vencimiento, para cuando se inaugure la ampliación del Malba.

Render de una de las salas que tendrá 'bajo la plaza', el Malba ampliado; detalle del ticket que se regaló en la gala para cuando se inaugure la nueva construcción.

Consultora exitosa es modelo por un día

Ivonne Cikurel es una experiodista y con su marido Guillermo Seita, son las caras visibles de dos consultoras, Management & Fit –promotora de armados políticos antikirchneristas que no llegaron a buen puerto–, y Off and On, también firma de comunicación política y empresaria.

(De izq. a der.) La diseñadora Marian Saud y su 'modelo' Ivonne Cikurel, titular de dos empresas de comunicación política y corporativa.

Por una noche, Ivonne dejó por unas horas el celular corporativo, y fue una de las modelos que, en el Tattersall de Palermo, caminó la pasarela final del desfile de Marian Saud.

Luis Majul, casa nueva en country

Desde hace unos tres meses, comenzó a verse a Luis Majul en el club house de La Colina Golf& Polo Club, un club de campo –técnicamente un country– ubicado en Open Door, muy próximo a Luján.

Luis Majul (círculo), y vista aérea del country La Colina.

La discreción que suele haber en alguno de esos espacios, sobre todo cuando de trata de una figura conocida, duró poco. Finalmente se supo que Majul era un nuevo vecino y que se estaba construyendo una casa en el country.