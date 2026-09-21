Guillermo Pfening cuestionó el ajuste en discapacidad: "Con $700.000 hoy no vive nadie"

El actor Guillermo Pfening volvió a manifestar su preocupación por las modificaciones que el Gobierno nacional impulsa en materia de discapacidad y cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027, al sostener que podría profundizar las dificultades que ya enfrentan miles de personas y sus familias.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el artista —que el fin de semana protagonizó un intercambio con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, durante el programa de Mirtha Legrand— explicó por qué decidió involucrarse en el debate. "Me informé en profundidad porque el presupuesto plantea desregular el nomenclador, y eso significa que las familias tendrían que negociar de manera privada el acceso a las terapias, sin tener garantizadas las prestaciones mínimas que hoy son un derecho".

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Pfening explicó que el nomenclador establece valores regulados para las prestaciones vinculadas a la discapacidad y garantiza un piso de tratamientos, independientemente de la cobertura médica que tenga cada persona. Según señaló, eliminar ese esquema implicaría sumar nuevas dificultades administrativas y económicas para las familias.

El actor, cuyo hermano Caito tiene distrofia muscular, aseguró que la discusión excede los números del presupuesto y atraviesa la vida cotidiana de quienes conviven con una discapacidad. "Hay madres y padres que se levantan cada tres horas durante la noche para asistir a sus hijos. Hay que ponerse en el lugar de esas familias antes de hacerles la vida todavía más complicada".

"El nomenclador hace que tengas la mejor obra social o que dependas del Estado: todos acceden a las terapias de la misma manera y con precios regulados. Si eso desaparece, cada familia va a tener que negociar un contrato privado y ni siquiera va a tener aseguradas las cuatro terapias mínimas que hoy son un derecho", sostuvo.

Cuestionamientos al proyecto

También se refirió a otro de los puntos incluidos en la iniciativa oficial: el criterio para acceder a las pensiones no contributivas. Pfening cuestionó que quienes superen determinados ingresos puedan perder ese beneficio y consideró que la medida no contempla los costos adicionales que implica vivir con una discapacidad. "Con $700.000 hoy no vive nadie, y una persona con discapacidad tiene gastos que muchas veces tampoco cubre el Estado. No es cierto que porque alguien consiga un trabajo ya no necesite ese acompañamiento".

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Además, sostuvo que el debate no debería centrarse en reducir recursos destinados al sector. "No me parece inteligente seguir recortando donde más se necesita. Si se quiere ajustar, hay otros lugares donde discutirlo. Acá estamos hablando de personas que ya enfrentan muchísimas dificultades todos los días", expresó.