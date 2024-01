Motosierra, pico y pala: la realidad de los fondistas que se entrenan para ser olímpicos

Mientras Javier Milei busca los votos que le permitan profundizar los ajustes de su ‘plan motosierra’, un grupo de atletas -entre ellos, varios que buscan clasificar a los Juegos Olímpicos- la luchan con el pico y la pala.

No se trata de una metáfora: en la ciudad salteña de Cachi, ubicada a 861 kilómetros de Córdoba, una treintena de fondistas trabajan desde enero pasado en la construcción de su propia pista de entrenamiento en altura.

“Los atletas argentinos y de países vecinos siempre vienen aquí para hacer este tipo de preparación, ya que estamos a 2.531 metros sobre el nivel del mar", comenta el atleta José Félix Sánchez.

"En este lugar funciona desde 2001 un Centro de Alto Rendimiento, que cuenta con una pista de tartán, pero de ahí nos sacaron con la policía, ya que el lugar está en refacciones y no dejan utilizarlo”, sostiene el maratonista formoseño que vivió en Buenos Aires (compitió para Independiente de Avellaneda) y desde el año pasado reside en Cachi.

TRABAJO Y ENTRENAMIENTO. Mientras José Félix Sánchez moldea la pista con el pico, Daiana Ocampo se prepara para clasificar a París 2024. /// FOTO: CEDOC PERFIL

En el afán de que no se alteraran su preparación y la de sus colegas, fue el propio Sánchez quien gestionó el permiso del Club Barrio Matadero -ubicado a 4 kilómetros del centro de la ciudad- para armar un circuito de 430 metros y cuatro andariveles, en el perímetro de una cancha de fútbol en desuso.

“Hicimos una colecta y contratamos mano de obra local para trabajos específicos”, cuenta Sánchez. “Es una pista que tiene mucho futuro”, asegura. “El keniata Eliud Kipchoge, que es el actual bicampeón olímpico, hace todos sus entrenamientos en piso de tierra”, enfatiza.

Entre los atletas que entrenan en Cachi están la bonaerense Daiana Ocampo, la marplatense Florencia Borelli, el santafesino Jorge Zabala y el paranaense Julián Molina, todos integrantes del seleccionado argentino.

En la lista también figuran deportistas del exterior, como el paraguayo Derlys Ayala y el uruguayo Andrés Zamora, que ya tienen experiencia olímpica.

DANIEL SOTTO. “Los atletas viajaron sabiendo que la pista no estaba utilizable”, dijo el presidente de la Confederación Argentina de Atletismo. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Selección Fantasma

La imagen de los atletas trabajando con rastrillos, picos, palas, brochas, fratachos y carretillas, en el armado de lo que ellos mismos bautizaron como ‘La Pista del Desierto’, remite al hecho de no medir esfuerzos en procura de un sueño, pero también al desamparo.

Una situación que se emparenta con la historia de nuestra ‘Selección Fantasma’ de fútbol, que se entrenó en la altura en condiciones extremas y casi sin apoyo institucional, previo a un partido ante Bolivia por las Eliminatorias del Mundial ’74.

“A esta situación ya la conocíamos. Nos avisaron que la pista estaba en refacciones, porque desde hace tiempo venía en muy malas condiciones, pero los fondistas tenían que ir, ya que el trabajo en altura ayuda mucho en cuanto a la estimulación de la oxigenación”, dice el cordobés Daniel Sotto Onnainty, titular de la Confederación Argentina de Atletismo.

“Los atletas fueron sabiendo que la pista no estaba utilizable, y no me parece mal que ellos mismos hayan buscado un lugar alternativo”, puntualiza el directivo.

“No tenemos ayuda de la provincia o de la Nación. Son muy pocos los atletas que cobran becas, pero los demás nos tenemos que arreglar como podemos, haciendo diferentes actividades y alquilando en los lugares más baratos, donde muchas veces nos morimos de frío”, apunta Sánchez, quien trabaja como contratado en el área de Deportes del municipio de Cachi.

Sobre la relación de los deportistas con los habitantes del lugar, el atleta señala: “La verdad es que no nos quieren mucho. Tienen la idea de que los vamos a colonizar, de que le vamos a robar todo, cuando lo único que hacemos es invertir y dar trabajo”.

“Ya construimos quinchos y vestuarios, y estamos tratando de que llegue el agua al lugar. La idea es que la gente se cope con la colecta (alias: felix.corremucho), o que alguna fundación o sponsor nos apoye, para poder armar un complejo con más comodidades, donde los atletas también puedan tener techo y comida”, añade.

TIERRA A LA VISTA. A falta de una pista de tartán en la altura de Cachi, los fondistas de Argentina y de países limítrofes apostaron por armar un circuito alternativo, similar al que utilizan los campeones keniatas. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Palabras cruzadas

Sotto Onnainty, máxima autoridad del atletismo nacional, admite que lo sorprendió la repercusión mediática que tuvo la movida de los fondistas en Cachi. “Lo que más me llama la atención es que el líder de esto sea alguien que no integra los equipos nacionales de maratón y media maratón”, destaca.

¿Qué dice Sánchez? “Fui parte de la selección en el Sudamericano de cross de Chile 2017, y si no estoy ahora es por culpa de ellos. En 2019 me sacaron y designaron a colegas que tenían marcas más bajas que la mía y el año pasado no me enviaron la citación al Sudamericano de maratón”.

“Al problema lo tienen ellos conmigo, porque todo esto los deja expuestos y hace que la gente vea lo que realmente son. Su gestión es mala. Supuestamente están arriba para hacer cosas por los atletas, y lo que menos hacen es cumplir con esa obligación. No les importa. En 2022 me suspendieron tres meses por haber tomado mate de coca, siendo que se han tapado varios casos de doping en los últimos tiempos”, refiere.

“Quizá tenga que ver con que durante la gestión de (Carlos) Mac Allister en la Secretaría de Deportes de la Nación, que fue un desastre, fui uno de los que más se movieron bajo la consigna ‘No al cierre del Cenard’, cuando querían vender el predio y trasladar todo a Parque Roca”, subraya.

PLAN MOTOSIERRA. El deporte argentino espera importantes recortes por parte de la flamante gestión que encabeza el presidente Javier Milei. /// FOTO: CEDOC PERFIL

En los testimonios de directivos y atletas también surgen coincidencias, relacionadas con la participación en Paris 2024 y el futuro del deporte nacional.

“Aún no tuvimos contacto con las nuevas autoridades, pero hemos seguido gestionando con las previsiones que se hicieron con anticipación. Somos conscientes de que vamos a tener que restringir un montón de cosas y trabajar muy a conciencia, priorizando a los atletas que realmente están en condiciones de competir”, precisa Sotto Onnainty.

“Esto es paso a paso. Va a depender de las autoridades que estén y de cómo se vaya resolviendo todo lo relacionado con los presupuestos. En este momento hay más incertidumbres que certezas; no sabemos qué puede llegar a pasar”, agrega el presidente de la Confederación de Atletismo.

“En el caso de los fondistas, las clasificaciones a los Juegos Olímpicos se van a definir en los próximos meses. Tenemos por delante la Maratón de Sevilla, el Gran Prix Sudamericano y una gira internacional, y ya se está hablando de recortes en viajes, becas y todo lo que tiene que ver con la preparación. La verdad es que se viene un año duro”, concluye Sánchez.