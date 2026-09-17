La desintegración de la Colección Blaquier Arrieta

Más allá de los desacuerdos personales que pudieron haber existido entre Carlos Pedro Blaquier y su exesposa, Nelly Arrieta —dignos de una novela—, ambos coincidieron recientemente en una determinación clave: el destino de las obras maestras de la Colección Blaquier Arrieta , enviadas a Luxemburgo en 2019, quedará en manos de sus cinco hijos: Carlos, Alejandro, Santiago, Ignacio y Mimi Blaquier.

Nelly Arrieta (de azul) y (círculos, de izq. a der.) sus herederos: Santiago, Charlie, Jandri, Ignacio, y Mimi Blaquier.

Esta decisión fue tácita, es decir, ni Carlos Blaquier –fallecido en 2023–, ni Nelly Arrieta –fallecida en 2020– manifestaron en vida ni dejaron por escrito el pedido expreso de donar de manera total o parcial los once cuadros que están en Luxemburgo que incluyen obras maestras de Van Gogh, Claude Monet, Edgar Degas, Pierre Auguste Renoir, y Paul Cézanne. “Si así lo hubieran querido lo hubieran hecho por su cuenta y en vida”, explicó la familia Blaquier a PERFIL.

Bellas Artes sin sala Arrieta Blaquier

Asimismo tampoco existe directiva alguna dejada por el binomio Blaquier/Arrieta, ni intención futura –al menos por ahora– de sus cinco herederos, de proponer al Museo Nacional de Bellas Artes la instalación de una sala permanente con obras de la Colección Blaquier Arrieta.

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Esto último responde a la —quizá ilusoria— expectativa de que existiera un espacio que llevara el nombre de "Colección Blaquier Arrieta" o "Colección Arrieta Blaquier" dado que Nelly Arrieta fue una figura clave para la existencia y los logros de aquel museo nacional durante sus veinticuatro años como presidenta de la Asociación Amigos del Museo Bellas.

En Luxemburgo, además del lote de once obras maestras que los cinco herederos decidieron subastar, hay también mobiliario y platería europeas que, la familia analiza también poner a remate en algún momento. Y además existe un tercer lote con obras de menor valor en relación a las mencionadas.

Nelly Blaquier fue presidenta de la Asoc. Amigos del Museo Bellas Artes de 1977 a 2011; murió en 2020.

Lo que queda en Argentina de la Colección Blaquier Arrieta es todo lo correspondiente al arte argentino y rioplatense. A su vez, esa parte importante de la colección ya fue subdivida casi en su totalidad entre los herederos. Dicha decisión fragmenta en cinco el destino final de esas obras.

Modelos de subasta: un tema a definir

A mediados de agosto de este 2026, Artnet News publicó “Sotheby’s consigue una colección argentina de arte de 450 millones de dólares con obras de Van Gogh, Cézanne y Degas. "La familia Blaquier se desprende de obras maestras del impresionismo y el postimpresionismo”. Este medio internacional especializado en el mercado del arte, sumó que la subasta sería en Sotheby’s.

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A la fecha (*), la familia Blaquier explicó a PERFIL que hay tres cuestiones que no definieron. Por un lado, si la subasta se haría en Sotheby’s o Christie’s; por otro, si se define hacer una venta privada o una subasta pública o abierta. Y finalmente si se distribuye las subastas entre Sotheby’s y Christie’s, es decir, la obras maestras para una, y el mobiliario y la platería europeos para la otra.

Obras maestras: controversia superada

Entre julio y agosto de 2019, las obras maestras de la Colección Blaquier Arrieta se enviaron a Luxemburgo habiendo cumplimentado los controles y verificaciones de Ministerio de Cultura de la Nación, Aduana Argentina y Banco Central de la República Argentina. Esta envío se calificó como “exportación temporal con opción a venta”.

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La familia Blaquier explicó a PERFIL que “posteriormente, por cuestiones de seguridad y criterios de preservación de las obras, la familia consideró conveniente conservarlas en Luxemburgo, en un sitio especialmente acondicionado para tal fin”. Y esta nueva decisión –tomada y resuelta en noviembre de 2019–, implicó el pago a la Aduana Argentina de 20.103.953 de dólares. Ese monto fue solventado con la venta de uno de los famosos “nenúfares” de Claude Monet.

Este trámite dio a las obras maestras de la Colección Blaquier Arrieta la categoría de “obras de exportación definitiva” con lo cual, en caso que a futuro quisieran importarlas a la Argentina, tendrían que pagar los cargos impositivos correspondientes.

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Cuatro meses después que las obras maestras pasaran a la categoría de “exportación definitiva”, la Aduana Argentina argumentó una infracción administrativa contra la empresa exportadora que implicaba una multa que la familia Blaquier consideró “exorbitante”; al día de hoy (*) serían unos 4,8 millones de dólares.

Destino final de Van Gogh, Degas, Renoir...

El descargo por la infracción y la consiguiente multa que la Aduana Argentina aplicó a la firma exportadora, según informó la familia Blaquier, no tuvo respuesta alguna. En julio de 2024, se promulgó la Ley 27.743 en el marco de “medidas fiscales paliativas y relevantes”. Dicha ley de Moratoria y Deudas, dejó sin efecto la mencionada multa y desarticuló cualquier acción administrativa por parte de la Aduana Argentina.

De esta manera el viaje de las obras maestras de la Colección Blaquier Arrieta ingresa en una nueva etapa. Un viaje a Luxemburgo que comenzó durante el declive final del gobierno de Mauricio Macri, tuvo una meseta durante la gestión de Alberto Fernández, y consiguió un reseteo durante el gobieno de Javier Milei. Lo que sigue es un final abierto que, como parece, desmembrará la Colección Blaquier Arrieta en otras colecciones o quizá en museos.

(*) Este artículo se termino de escribir el 16 de septiembre de 2026.

EI/fl/ff