Por qué el lanzamiento de Axel Kicillof “fue un lanzamiento fallido" de cara a las elecciones 2027

El analista y especialista en comunicación política José María Rodríguez Saráchaga examinó en Canal E el plenario federal que Axel Kicillof encabezó en Avellaneda y que fue tomado como el lanzamiento político a las elecciones presidenciales de 2027. El gobernador bonaerense llamó allí a construir una alternativa nacional y cerró su discurso con la frase “cuenten conmigo”, aunque sin anunciar formalmente una candidatura.

“Yo diría que casi te diría que fue un lanzamiento fallido en algún punto: falta de ideas, falta de propuestas”, sostuvo Rodríguez Saráchaga al evaluar el acto. Según su lectura, Kicillof “no tuvo ninguna propuesta concreta” y concentró demasiado su intervención en cuestionar al presidente Javier Milei.

El riesgo de construir una campaña alrededor del adversario

“Cuando vos hablás del otro, lo que hacés es darle entidad al otro y te la quitás a vos”, planteó el especialista. Para Rodríguez Saráchaga, uno de los problemas de esa estrategia comunicacional es que “cuando vos ponés el foco en otro, la gente mira al otro”, por lo que un candidato necesita desarrollar una identidad propia antes que organizar su discurso exclusivamente alrededor de su adversario.

“Vos tenés que hacer el foco en vos. Es más, tenés que basar toda tu campaña en vos, porque la gente te tiene que ir a votar a vos”, afirmó. Desde esa perspectiva, sostuvo que una campaña negativa puede afectar al rival, pero no garantiza trasladar esos apoyos hacia quien formula la crítica: “Si vos hacés tu campaña en contra del otro, quizás conseguís dañar al otro, pero nunca vas a sumar para tu lado”.

Las críticas al discurso de Kicillof

“Hablar del futuro sin propuestas es difícil”, planteó el conductor durante el intercambio, a lo que Rodríguez Saráchaga respondió: “Es imposible”. El analista consideró que el gobernador mantiene un estilo discursivo demasiado asociado con la confrontación política y sostuvo que “todavía no entiende lo que es la comunicación política y sigue pensando en sus discursos de barricada”.

La caracterización corresponde al análisis de Rodríguez Saráchaga. En el acto, Kicillof sí habló de construir una “opción nacional, una salida, un lugar mejor adonde ir” y convocó a representantes de distintos sectores y provincias, aunque el discurso estuvo fuertemente centrado en cuestionar al Gobierno nacional. “Cuenten conmigo para que el año que viene la Argentina tenga una alternativa”, afirmó el gobernador.

Bullrich y las señales dentro del oficialismo

Rodríguez Saráchaga también analizó los movimientos de Patricia Bullrich, luego de que la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza publicara un video desde su despacho escuchando y cantando No me importa, de Lali Espósito, en medio de diferencias con el Gobierno por el Presupuesto 2027. “Yo creo que es parte de un juego que hace Patricia Bullrich”, sostuvo el analista.

“Patricia es una persona muy astuta”, afirmó Rodríguez Saráchaga, quien interpretó que la dirigente busca conservar una identidad propia sin abandonar el oficialismo. “Cuando hay un problema que sacude al Gobierno, Patricia se corre, pero sigue jugando para el Gobierno”, señaló.

Ante la pregunta sobre una eventual ruptura, el especialista se mostró escéptico: “Nunca es la que saca los pies del plato”. A su juicio, Bullrich ha demostrado capacidad para tensionar políticamente sin llegar necesariamente a una ruptura: “Pato siempre sabe hasta dónde estirar la soga sin que se le corte”.