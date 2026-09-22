Denuncian a Insfran por adoctrinamiento político en una escuela primaria de Formosa : "La verdad que es perverso y es grave"

La diputada provincial y presidente de la UCR de Formosa, Agostina Villaggi, pasó por Canal E y cuestionó un presunto caso de adoctrinamiento político ocurrido en una escuela primaria de Gran Guardia.

Agostina Villaggi sostuvo que se trata de la tercera denuncia que impulsa su espacio durante el año por situaciones de este tipo. “Lo que va del año es la tercera denuncia que hacemos desde el radicalismo, porque son denuncias que nos llegan a nosotros”, planteó.

Preocupación por la inclusión de adoctrinamiento en las escuelas

Asimismo, cuestionó que se vincularan útiles, guardapolvos y otros beneficios escolares con la figura del gobernador y sostuvo que la educación debería mantenerse al margen de la política partidaria: “Meter la ideología política en una escuela primaria, la verdad que es perverso y es grave y toda la sociedad argentina lo tiene que repudiar”.

En ese sentido, Villaggi planteó cuál debería ser, según su postura, el objetivo de la educación. “Bueno, nosotros desde Formosa vamos a seguir luchando para que la educación sea lo que tiene que ser, una educación de calidad neutral y que le permita a los chicos aprender lengua y matemática, no política partidaria”.

Otro de los puntos planteados fue el origen de los recursos utilizados para entregar guardapolvos, útiles y brindar el servicio de comedor escolar: “Claramente eso lo pagamos todos, lo pagamos los formoseños y los argentinos porque eso se solvente a través del pago de impuestos”.

Críticas en la presentación de los beneficios a las escuelas

La entrevistada también cuestionó la forma en que, según su denuncia, se presentan esos beneficios frente a los alumnos. “Lo que pasa es que en Formosa hace mucho tiempo hay una confusión entre el Estado, lo político y los recursos”, expresó.

Y agregó: “Gildo Insfrán ha encarnado el Estado y todas las obligaciones y responsabilidades que tiene un gobernante las ha asumido en su propia personalidad y se ha encargado de hacer creerle a la gente que lo que tienen es gracias a él”.