Pese a la recuperación de las exportaciones, un especialista destacó que, “las inversiones cayeron el 4%”

La economía argentina atraviesa un escenario con indicadores positivos y otros que todavía muestran dificultades. En este contexto, este medio se comunicó con Leonardo Piazza, director de LP Consulting, quien analizó que el crecimiento de las exportaciones y el equilibrio fiscal contrastan con una caída de la inversión que impacta sobre el empleo y la actividad.

“Un poco lo que nosotros tratamos de analizar, fundamentalmente en el periodo de Milei, de 2023 para adelante, en este modelo donde evidentemente hay dos piernas fuertes, digo, dos aristas muy fuertes, que son el equilibrio fiscal, evidentemente se está manteniendo, y en el último medio también financiero, o sea, es un pilar muy solvente”, planteó Leonardo Piazza.

Cuánto crecieron las exportaciones

También destacó el comportamiento del sector externo y sostuvo que las exportaciones superaron las expectativas de su consultora: “No preveíamos un saldo de exportaciones que en el 2026 van a ser más de 26 mil millones de dólares”.

Sin embargo, al comparar distintos componentes de la economía, encontró una diferencia significativa entre exportaciones, consumo e inversión. “Las exportaciones crecieron de periodo a periodo, esto que yo estoy diciendo en la época de Milei, o sea en el gobierno de Milei un 38%, el consumo privado creció un 8%”, resaltó Piazza. En contraste, señaló que, “las inversiones cayeron el 4%”.

Luego, manifestó que el retroceso de la inversión tiene consecuencias sobre la generación de empleo y la infraestructura. También puso el foco en el RIGI y en la llegada efectiva de capitales: “La pata chueca del modelo como nosotros llamamos está al lado de la parte de las inversiones”. Y agregó: “Evidentemente ahí vemos que el Gobierno debería empezar a poner foco en estos números”.

El Gobierno deberá recuperar la inversión a través de la macro

Entre los factores que podrían favorecer una recuperación de la inversión, el entrevistado mencionó el sistema tributario, el riesgo país, las restricciones cambiarias y la confianza. “Acá aparecen varios escollos, acá aparece el escollo del régimen tributario que nosotros tenemos o de alguna manera del laberinto fiscal”, expresó.

También sostuvo que, “el riesgo país siga bajando porque eso va a traer más ingreso de fondos” y mencionó la necesidad de avanzar en “la liberación del cepo a empresas”.