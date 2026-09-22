Preocupación por el crecimiento de la importación de tractores: “La industria local está entregando menos tractores al mercado”

El patentamiento de maquinaria agrícola registró una baja en agosto y el presidente de la Asociación de Fabricantes Argentinos de Tractores y Equipamientos Agrícolas (AFAT), Carlos Palmieri, en comunicación con Canal E, explicó cuáles son los factores que afectan al mercado de tractores. Rentabilidad, crédito, costos financieros e importaciones aparecen entre las principales preocupaciones del sector.

Para Palmieri, el dato debe analizarse teniendo en cuenta el crecimiento de los tractores importados que no ingresan al sistema de patentamiento. “El contexto es fresco como está el clima, en principio, y tiene ese número, una gran incidencia, entendemos, y dentro de lo informal, pero de lo que vemos en el mercado, es una gran incidencia de tractores no patentados”, planteó.

Fuerte caída en la actividad del mercado de tractores

Según desarrolló, el mercado argentino podría ubicarse por debajo de los niveles considerados normales para un año de buena actividad: “Deberíamos estar hablando de un mercado alrededor de ocho mil tractores, nueve mil tractores, quizás, pensando en un año bueno”.

Palmieri mencionó que no necesariamente se trata de una caída del mercado total, sino de una modificación en la composición de las unidades comercializadas. “Yo no hablaría de caída, porque lo que estamos representando en principio, por eso la explicación anterior, es un cambio en la referencia”, describió.

Asimismo, explicó que los tractores de fabricación nacional están perdiendo participación frente a unidades importadas: “Tractores de industria, la industria local, sí, obviamente, está entregando menos tractores al mercado, y esos tractores se están reemplazando por tractores importados”.

El crecimiento de las importaciones deviene en menos empleo

Para la industria, esta situación genera preocupación por su impacto sobre el empleo y la producción local. “Obviamente, desde la asociación nos preocupa y de forma muy importante, esa caída de la industria, porque no deja de ser también en algún momento menos empleo”, expresó.

A su vez, vinculó la menor renovación del parque de maquinaria agrícola con la pérdida de rentabilidad de productores y contratistas: “Entonces, en términos generales, falta de rentabilidad, lo que está generando, este retraso en términos generales del parque de maquinaria agrícola”.