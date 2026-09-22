El petróleo volvió a bajar de US$100: por qué el mercado argentino suma señales de cautela

El precio internacional del petróleo volvió a ubicarse por debajo de los US$100 en medio de nuevas señales de una posible distensión alrededor del Estrecho de Hormuz. Irán manifestó este martes su disposición a reabrir completamente la vía dentro de una semana si Estados Unidos reduce la presión militar y levanta su bloqueo, mientras el Brent operaba cerca de US$100. En ese escenario, el analista financiero Nicolás Borra evaluó en la pantalla de Canal E también el comportamiento de los bonos argentinos y la menor profundidad del mercado local.

“Se empezó a ver desde el día de ayer un mayor flujo en lo que sería el Estrecho de Hormuz”, sostuvo Borra durante su participación en Canal E. El especialista agregó que Irán manifestó que “está dispuesto a en siete días abrir lo que sería el estrecho a cambio de que Estados Unidos renuncie a su bloqueo marítimo”, una propuesta que fue confirmada este martes por fuentes iraníes.

El mercado ubica un rango para el petróleo

“La tendencia te está mostrando un techo y un piso bastante claro, más o menos entre 70 y 80 desde el piso”, explicó Borra al analizar los precios que podría alcanzar el crudo si disminuyera el conflicto. Según su lectura, aun con una eventual sobreoferta, el petróleo no necesariamente descendería hasta la zona de US$40 o US$50 que proyectan algunos analistas.

“Siempre que el crudo toca entre los 100 y los 110 empieza a retroceder”, añadió. Este martes, el Brent cayó hasta alrededor de US$99,92, acompañado por una mejora de las expectativas de abastecimiento desde Medio Oriente y la reactivación parcial del oleoducto saudita East-West.

Los bonos argentinos y una preferencia por plazos cortos

El análisis se trasladó luego hacia la deuda argentina. “El mercado hoy te está mostrando que no va más allá de un año y medio y vemos la caída de todo lo que está más lejos”, señaló Borra al observar un mejor comportamiento relativo de los bonos con vencimientos más cercanos.

“Estos son los bonos con menor duration, para no hacerlo tan técnico, es que vos por los cupones y por las amortizaciones recuperás el dinero más rápido”, explicó sobre el GD29 y GD30. Para el analista, esa preferencia constituye una señal de mayor cautela frente a los instrumentos que requieren horizontes más extensos.

Menor profundidad en el mercado local

“El volumen del mercado argentino luego de las elecciones de 2025 ha sido paupérrimo”, afirmó Borra, quien cuestionó algunas modificaciones regulatorias que, según su interpretación, redujeron la profundidad de determinadas operaciones. “Tendrían que empezar a rever, tanto CNV como BYMA, qué manera podemos hacer para atraer más inversiones y no sacarlas”, planteó.

El marco regulatorio atravesó distintos cambios durante 2026, incluidos ajustes sobre garantías, futuros, opciones y cauciones. “Empiezan a quitarle profundidad al mercado”, sostuvo Borra sobre algunas de esas medidas, aunque BYMA también incorporó recientemente nuevas alternativas, como la liquidación de cauciones bursátiles en dólar cable.

El millón de acciones de YPF compradas desde la aplicación

“La parte de la tecnología hoy en día trajo que rápidamente puedas comprar un activo”, destacó Borra al analizar el nuevo sistema de YPF, que permite operar acciones desde la propia aplicación de la compañía. La empresa alcanzó en poco más de un mes el millón de acciones compradas mediante esa herramienta, habilitada el 19 de agosto.

El analista valoró la posibilidad de ampliar el acceso al mercado, pero planteó una advertencia: “La gente sabe realmente lo que está comprando, en qué punto lo está comprando, si es caro o barato”. Para Borra, una incorporación masiva de inversores sin experiencia puede amplificar reacciones frente a movimientos bruscos: “Se asusta muy fácilmente y te provoca corridas y ventas masivas, entonces hay que tener cautela”.