Daniel Sticco: “Los problemas de las empresas no pasa por tipo de cambio, sino por lo que se llama el costo argentino”

Con las empresas argentinas en pleno proceso de elaboración de sus presupuestos para 2027, el dólar, la inflación, la actividad económica y el ritmo de las inversiones aparecen entre las principales variables a considerar. El economista y periodista, Daniel Sticco, en comunicación con Canal E, analizó el escenario y señaló que el tipo de cambio perdió peso como preocupación central frente a otros costos que afectan a las compañías.

“Pareciera que el tipo de cambio hoy le preocupa más a los economistas, a los consultores privados que asesoran empresas, que supuestamente reflejan las inquietudes de las empresas, pero en la práctica cuando uno ve el desempeño de la balanza comercial, de la cuenta corriente de la balanza de pagos, o sea, los giros al exterior de dividendos de empresas que estaban retenidos, etcétera, uno advierte que los problemas de las empresas no pasa por tipo de cambio, sino pasa más por lo que se llama el costo argentino”, planteó Daniel Sticco.

Críticas a la ley fiscal de los tributos provinciales y municipales

En esa línea, apuntó contra el impacto de los tributos provinciales y municipales: “Esta voracidad fiscal que están mostrando municipios y algunas provincias aumentando ingresos brutos, aumentando tasas municipales, etcétera”.

Sobre las restricciones cambiarias, Sticco consideró que la situación actual es diferente a la de años anteriores. “Es una variable que ayuda para despejar las preocupaciones que tienen algunos economistas que están más enemistados con el Gobierno que con los números”, sostuvo.

Y agregó: “Yo, por ejemplo, hemos visto en los últimos meses que el Gobierno Nacional ha mostrado en las cuentas públicas, en el balance cambiario, que las empresas han girado al exterior más de seis mil millones de dólares de dividendo que antes no podían girar”.

La baja de la inflación favorece la planificación empresarial

Para el entrevistado, la inflación continúa siendo una variable relevante para la planificación empresarial, aunque ya no figure entre las principales preocupaciones del sector. “Si bien no aparece hoy la inflación como una de las principales preocupaciones de los empresarios pero claramente el Gobierno ha encontrado un punto de resistencia a la baja”, expresó.

Asimismo, remarcó que una desaceleración sostenida permitiría mejorar la planificación: “En la medida que esa desinflación continúe eso es una buena noticia para las empresas porque permite una planificación más ordenada”.