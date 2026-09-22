Balanza comercial: Argentina acumuló US$18.249 millones de superávit y la energía gana protagonismo

La balanza comercial argentina registró en agosto un superávit de US$2.187 millones, producto de exportaciones por US$8.883 millones e importaciones por US$6.696 millones. Con ese resultado, el país alcanzó 33 meses consecutivos de saldo positivo y acumuló US$18.249 millones entre enero y agosto de 2026, frente a US$5.109 millones en igual período del año anterior.

“Son ocho meses muy, muy contundentes. Argentina ha tenido una performance muy importante durante 2026”, sostuvo Yanina Lojo, licenciada en Comercio Internacional y especialista en finanzas, al analizar los últimos datos del Intercambio Comercial Argentino. “Hemos triplicado el superávit comercial”, resumió sobre la diferencia respecto del mismo período de 2025.

Las exportaciones crecieron, pero con efecto de los precios

“Las exportaciones crecieron un 12,4% interanual”, explicó Lojo, aunque remarcó que el aumento estuvo explicado principalmente por el comportamiento de los precios. Según el INDEC, los valores de exportación subieron 16%, mientras las cantidades descendieron 3,1% frente a agosto de 2025.

“Ese crecimiento se da principalmente por precios, porque estos aumentaron un 16%, mientras que las cantidades cayeron un 3,1%”, señaló. La especialista explicó que esa baja en los volúmenes tuvo una relación directa con los productos primarios, mientras que las cantidades exportadas de manufacturas y energía mostraron un comportamiento diferente.

“Si yo mirara este dato, te digo: las exportaciones vienen aumentando por el precio, porque estamos en un contexto internacional que nos favorece, pero no por cantidades”, planteó Lojo. Sin embargo, aclaró que “si voy a mirar cantidades en manufacturas agropecuarias, en industria y en combustible, todo lo contrario, aumentaron”.

El peso de las manufacturas

“Si yo sumo manufacturas de origen industrial y manufacturas de origen agropecuario, ya estoy en una participación arriba del 60%”, destacó la especialista. Desde esa perspectiva, sostuvo que “seis de cada diez dólares que ingresan a la Argentina podemos decir que son de origen de manufacturas, o sea, de productos que tienen valor agregado”.

Para Lojo, el desafío no termina en mejorar el monto total vendido al exterior. “Después viene el desafío, obviamente, de que continuemos exportando más y que, además, cada vez haya más empresas exportando”, remarcó.

Energía, el rubro que más gana espacio

“El cambio más significativo lo veo en combustibles y energía”, afirmó Lojo al analizar la composición de las exportaciones durante 2026. En agosto, el rubro vendió al exterior US$1.494 millones, un 41,2% más que un año atrás, mientras que en los primeros ocho meses acumuló US$10.667 millones.

“Ya creció un 50% en las exportaciones de combustible y energía y representa un 16% del volumen total exportado”, explicó. Los datos acumulados muestran un avance interanual de 48,9% en valor, con una suba de 27,8% en cantidades y de 16,5% en precios.

“No vendemos más simplemente por el aumento del precio del petróleo: vendemos más”, enfatizó Lojo. Para la especialista, esa diferencia es central para interpretar el desempeño energético argentino, porque muestra que el salto exportador está asociado tanto al contexto internacional como a un incremento efectivo de los volúmenes enviados al exterior.

“Obviamente hay un factor valor, sí, no lo podemos negar, pero hemos vendido más”, concluyó Lojo al proyectar la continuidad del crecimiento energético. “Yo creo que, de cara a lo que se viene el próximo año, vamos a vender más”.