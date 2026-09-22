Yerba mate: un productor advirtió por un posible faltante en 2027 y describió una situación “caótica”

La crisis que atraviesan los productores de yerba mate en Misiones vuelve a encender señales de alerta sobre el futuro de la actividad. Juan Manuel Jones, productor de Comandante Andresito, advirtió que el deterioro de los cultivos, la falta de inversión y la caída de la cosecha durante 2026 podrían derivar en problemas de abastecimiento durante el próximo año. Los datos disponibles muestran que en el primer semestre se procesaron 417,5 millones de kilos de hoja verde, un 7,2% menos que en el mismo período de 2025.

“La situación acá, como siempre digo, cada vez es peor, caótica. Los costos para producir cada vez son más elevados y el producto cada vez vale menos”, describió Jones durante la entrevista. El productor ya había advertido meses atrás que recibía entre $200 y $250 por kilo de hoja verde frente a costos que calculaba entre $450 y $500.

Yerbales abandonados por falta de recursos

“Los yerbales están abandonados, la gente está abandonada, el trabajador está abandonado”, sostuvo Jones al describir lo que observa en el norte misionero. Aclaró que esa situación no responde a una decisión voluntaria de los productores, sino a que “no tenemos el dinero para mejorar la calidad del trabajo de nuestros operarios”.

El problema termina trasladándose directamente al mantenimiento de las plantaciones. “Uno pone en la balanza mantener tu casa y tu familia o limpiar la yerba”, explicó, y calculó que poner en funcionamiento un tractor pequeño puede demandar “200 mil pesos por día”.

“Los yerbales no están en condiciones de producción: falta limpieza, falta mano de obra”, advirtió. Según Jones, parte de los trabajadores más experimentados decidió cruzar la frontera: “La mano de obra calificada que teníamos se fue a trabajar a Brasil”, donde encuentran mejores condiciones de pago para la cosecha.

La caída de la cosecha y la advertencia para 2027

“En 2024 se hablaba de una superproducción. Este año faltó yerba, porque ya no hay más, el productor ya no está invirtiendo en sus yerbales”, afirmó Jones. Los registros oficiales muestran que entre enero y julio de 2026 ingresaron a los secaderos 568,8 millones de kilos de hoja verde, mientras análisis sectoriales ya reflejaban una contracción importante respecto de los niveles récord de 2024.

El productor explicó que la caída actual no se traduce inmediatamente en faltantes porque la yerba atraviesa un largo proceso de estacionamiento. “No es que vos cosechás la yerba, pasás por el secadero y esa yerba sale al mercado. Tiene todo un proceso”, señaló.

“Toda la yerba que se produjo en 2025 se va a consumir ahora durante 2026”, ejemplificó Jones. Según explicó, buena parte de la producción permanece almacenada durante alrededor de doce meses antes de llegar a molienda y envasado, por lo que el impacto de una mala cosecha puede aparecer con retraso.

La predicción de un faltante

Ante la consulta directa sobre el abastecimiento del año próximo, Jones fue terminante: “Para 2027 va a faltar yerba, sí o sí”. Se trata de una proyección del productor y no de una estimación oficial del INYM, que hasta julio continuaba registrando salidas normales hacia el mercado interno y las exportaciones.

“En 2026 cayó muchísimo la cosecha y el rendimiento de los yerbales”, argumentó Jones, quien agregó que parte de la hoja recolectada al final de la temporada presenta condiciones diferentes: “La calidad de la yerba que se está cosechando ahora en primavera no es la misma de la que se cosecha en la época que se tiene que cosechar”.

El reclamo ocurre mientras el Gobierno nacional mantiene la desregulación del mercado. Federico Sturzenegger descartó recientemente restablecer un precio mínimo y sostuvo que regularlo implicaría “ponerle a la yerba precios que en realidad no tiene”. Frente a ese escenario, Jones volvió a resumir la situación desde el terreno: “No tenemos el dinero como para mantener a raya esos yuyos”, una dificultad que, según advirtió, hoy compromete la producción que llegará al mercado durante 2027.