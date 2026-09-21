Ante la escalada en la tensión geopolítica, se recomienda “calma y no perder la brújula” a los productores agropecuarios

El analista y consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, en comunicación con Canal E, advirtió por la incertidumbre geopolítica y explicó cómo deberían posicionarse los productores ante los actuales precios de soja, maíz, trigo y girasol.

Los precios de los principales granos atraviesan un escenario particular en el mercado de Chicago. Según Germán Iturriza, la cotización se mantiene elevada pese a que la estacionalidad histórica suele marcar agosto, septiembre y octubre como meses de mayor oferta global. “Hoy en día los tenés por las nubes a los tres. Entonces, cuando cuando te pones a mirar eso, decís, ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa?”, planteó.

La escalada a nivel geopolítico complica el mercado de granos

También expresó preocupación por el contexto internacional y su impacto potencial sobre los mercados agrícolas: “Yo estoy muy preocupado por la situación geopolítica, los países están dando señales de una escalada realmente sin que hace mucho tiempo que no tengo posibilidad de recordar”.

Frente a este escenario, Iturriza pidió cautela a los productores. “Bueno, en primer lugar, calma, no perder la brújula, recordar que cuando sembrás, cuando ponés las semillas en el suelo, estás comprado”, resaltó.

Según desarrolló, la primera decisión debería estar vinculada con la cobertura de los costos ya realizados: “Entonces, lo primero que haría ante tanta incertidumbre es, o la una, las recomendaciones que uno da, es, si tenés costos hundidos por fertilizantes, por semillas, o por lo que sea, si vos tenés costos hundidos o por labores de siembra, lo recomendable es ponerle precio a eso”.

El productor debe convivir con una constante incertidumbre

Una vez cubiertos esos costos, el productor debe definir cuánto riesgo está dispuesto a asumir frente a un mercado marcado por la incertidumbre. “Una vez que cubriste esos costos, ¿Qué tenés para adelante? Y bueno, tenés incertidumbre tanto en tu producción como a nivel global”, expresó el consultor.

Además, señaló que el nivel actual de precios obliga a evaluar cuidadosamente nuevas apuestas alcistas: “Ya estamos en un nivel de precios donde los fondos están en Chicago, récord comprados, donde es mucho más fácil bajar que subir, porque para seguir subiendo necesito eventos extraordinarios”.