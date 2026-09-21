Ramiro Tosi sobre la actualidad del consumo: “Estamos esperando una nueva caída en el indicador adelantado de actividad económica”

El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, pasó por Canal E y se refirió a los próximos datos de actividad, consumo y pobreza, además de la evolución de las tasas, el crédito en pesos, los depósitos en dólares y las compras del Banco Central.

Ramiro Tosi analizó los principales indicadores que podrían impactar en los mercados. “Lo que se viene en materia económica y lo que más atención mediática, de alguna manera, se va a llevar es, por un lado, el miércoles, nuevos datos sobre cómo viene el consumo”, planteó.

La expectativa no es alentadora en cuanto a la actividad económica

En paralelo, puso el foco sobre el próximo dato del EMAE, después de la caída del PBI durante el segundo trimestre: “Va a ser el anticipo del EMAE de la actividad del mes de julio, donde mayormente todos los analistas estamos esperando una nueva caída en el indicador adelantado de actividad económica”.

Al analizar el escenario financiero, Tosi vinculó la evolución de las tasas con las señales provenientes de Estados Unidos y China. “El mercado está expectante a ver cómo se termina de resolver ese conflicto y que no genere justamente más incertidumbre a un mercado que ya está bastante tensionado”, resaltó.

También señaló que las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense se encuentran en niveles elevados: “Hoy tenés la tasa a 10 años del Tesoro arriba del 4.95 anual, la tasa de 30 por arriba del 5%”.

Se observa una leve baja de la morosidad

Otro de los puntos destacados por el economista fue el comportamiento del sistema financiero argentino. Según explicó, los depósitos permanecen relativamente estables mientras que la demanda de crédito continúa sin recuperar impulso. “La mora efectivamente empieza a bajar porque eso obviamente lleva tiempo”, expresó.

En cuanto al financiamiento empresarial, indicó que las tasas de adelantos en cuenta corriente registraron una reducción durante las últimas semanas: “Y en general entre 3 y 4 puntos porcentuales. Estaban más cerca del 30%, ahora están más o menos entre el 25”.

Sin embargo, sostuvo que el nivel de actividad continúa condicionando la demanda de crédito: “Todavía, digamos, pesa más el bajo nivel de actividad que la demanda de crédito de esas empresas”.