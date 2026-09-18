Ley de semillas: productores y semilleras buscan un acuerdo mientras continúa la discusión por el uso propio

La tercera reunión de la Mesa Técnica de Trabajo volvió a reunir a representantes de la producción y de la industria para avanzar en una nueva ley de semillas. Gustavo Gaich, representante de CONINAGRO, en comunicación con Canal E, explicó los puntos de conflicto y destacó que, aunque todavía no existe un acuerdo, las partes lograron acercar posiciones.

La discusión en torno al proyecto de una nueva ley de semillas continúa sin un acuerdo definitivo. “Hasta el momento no hemos llegado a un entendimiento. De todos modos, creo que es rescatable el ámbito que hemos podido generar de diálogo entre las empresas y las entidades”, planteó Gustavo Gaich.

El diálogo no se vio estancado durante las reuniones

Asimismo, destacó que las reuniones permitieron avanzar pese a las diferencias: “En ese sentido, ya van tres reuniones, pero me parece que es destacable que en ningún momento nos hemos estancado”. Y agregó: “Es decir, por un lado, no llegamos a un entendimiento, pero siempre hemos avanzado un pasito más hacia ese eventual entendimiento”.

Uno de los principales puntos de discusión es el denominado uso propio gratuito y el universo de productores que quedaría exceptuado del pago. “Lo que está en el centro de la escena es la cantidad de hectáreas o la cantidad de productores, y de otra manera, estarían exceptuados de pagar el uso propio”, resaltó Gaich.

Según desarrolló, todavía existen diferencias importantes, aunque confían en alcanzar una propuesta que pueda avanzar en el Congreso: “Por eso digo que no está todavía el acuerdo. La discusión es, por momentos, intensa, pero seguimos confiando en que esto es fundamental para que una eventual ley que surja en el Congreso pueda ser valía y tener buenos resultados a largo plazo”.

El foco de las negociaciones se rige por los intereses

El representante de CONINAGRO explicó que productores y semilleras defienden intereses diferentes y que una de las propuestas busca utilizar información estadística para determinar quiénes deberían quedar exceptuados. “Obviamente son intereses que estamos defendiendo. Las entidades del tema de los productores y las semilleras, sus inversiones y el trabajo que realizan”, expresó.

Las partes acordaron continuar las conversaciones y volver a reunirse en las próximas semanas. “Creo que la palabra que manejábamos el otro día en la reunión del miércoles es que solicitamos paciencia”, expresó. Sobre la misma línea, precisó: “Y en dos o tres semanas estaremos reuniéndonos nuevamente”.