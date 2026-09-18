Crece la rentabilidad de la cadena girasolera: “Los precios internacionales siguen estando extraordinariamente altos”

El asesor económico de la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR), Jorge Ingaramo, analizó para Canal E que la cadena girasolera argentina inició la campaña 2026/27 con expectativas favorables, impulsada por una mayor intención de siembra, precios internacionales firmes y un fuerte crecimiento de las exportaciones.

Según explicó Jorge Ingaramo, la superficie proyectada alcanza las 3 millones de hectáreas, lo que representa un incremento respecto del ciclo anterior. “Estamos en proyecciones de siembra de 3 millones de hectáreas, un 5,4% más que el año pasado”, planteó.

El norte de Argentina concentra una importante parte de la siembra de girasol

Luego, manifestó que el avance de las labores se concentra en el norte del país: “De las cuales de esas 3 millones ya se han implantado 800 mil hectáreas, básicamente en Chaco y el norte de Santa Fe”.

Ingaramo detalló que en Chaco la siembra estaba prácticamente finalizada y que las condiciones de los cultivos eran favorables. “El estado de los cultivos está entre óptimo y excelente, digamos, no hay problema de falta de humedad”, detalló.

Asimismo, atribuyó el aumento del área a la rentabilidad del cultivo y a la mejora de los precios internacionales: “Lo que está a favor es lo que ya habíamos hablado en la anterior reunión. Los precios internacionales siguen estando extraordinariamente altos”. En ese sentido, precisó que las cotizaciones se mantienen “por lo menos 40% más altos de los previos a la invasión de Rusia a Ucrania, que fue en el 2022”.

Las razones detrás de la elección de los productores con el girasol

Además, el asesor económico destacó el resultado económico obtenido por los productores “El productor girasolero ha adoptado el girasol porque hace cuatro campañas que gana plata con el girasol”, expresó.

A su vez, destacó que otro factor importante es el rendimiento del aceite: “El girasol tiene un 42% de referencia de rendimiento de aceite, pero normalmente en la Argentina se consiguen 47, 48 y hay lotes que consiguen 52, 53%”.