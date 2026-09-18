El economista y ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, evaluó en Canal E los principales datos económicos de la semana y puso el foco en el proyecto de Presupuesto 2027, la evolución del PBI, la inflación mayorista, el dólar y las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Sobre el proyecto enviado al Congreso, Ramiro Tosi destacó el objetivo fiscal planteado por el Gobierno para los próximos dos años. “Esta semana se presentó al Congreso el tratamiento legislativo del proyecto de ley Presupuesto 2027, que tiene por un lado supuestos de cómo va a evolucionar la economía en términos de crecimiento, dólar y tasa de inflación y cuál es el objetivo fiscal del Gobierno”, planteó.

El superávit primario de 2026 no cumpliría con la meta del FMI

En ese sentido, explicó que para 2026 se proyecta un superávit primario del 1,3% del PBI, mientras que para 2027 se busca mantener ese nivel: “Ahí la novedad es que para 2026 se proyecta que va a cerrar con un superávit primario el 1,3%, con lo cual, se desviaría un poco de la meta que se firmó con el FMI en la última revisión, que era 1,4%”.

Sobre la misma línea, Tosi agregó: “Y el año que viene, 2027, la idea es mantener ese mismo nivel de superávit primario que le está costando al Gobierno por la no mejora en la recaudación alcanzar en este año”.

Otro de los datos destacados fue el desempeño de la economía durante el segundo trimestre de 2026. Según explicó, el crecimiento interanual fue del 2%, aunque hubo una contracción respecto del trimestre anterior. “Ahí lo que te dice es que en el segundo trimestre la economía desaceleró fuerte, o sea, el 2% interanual”, resaltó.

La economía no mostró el crecimiento esperado por el Gobierno

El economista también comparó el resultado del primer semestre con el mismo período del año anterior: “Y si tomás el primer semestre, o sea junio, bueno, tenés un crecimiento del 2,3% cuando el año pasado, en esos mismos seis meses, la economía había crecido casi un triple, el 6,3%”.

También analizó la evolución de los precios mayoristas y señaló que el indicador volvió a acelerarse. “Ahora subió 2,1%, con lo cual, se revirtió buena parte de esa suba, obviamente explicado por el aumento en el precio internacional del petróleo junto a otros precios que componen esa canasta”, expresó.