Críticas a la nueva ley de biocombustibles: “Esta legislación que se plantea es una condena a quiebra de todas las PyMEs”

El proyecto de ley de biocombustibles que obtuvo media sanción en el Senado abrió un fuerte conflicto entre las grandes empresas aceiteras y las PyMEs regionales que producen biodiésel. En este contexto, este medio se comunicó con Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas PyMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), quien cuestionó el esquema de competencia planteado y reclamó modificaciones en Diputados.

Federico Martelli explicó que desde 2006 las PyMEs regionales abastecen una parte del biodiésel destinado al mercado interno. “Desde el año 2006 en la Argentina todo el biodiesel que se produce para ser mezclado con el diésel de origen de hidrocarburos, que en este momento es el 7,5% de la mezcla, es decir, cuando uno va a cargar diésel a una estación de servicio, el 7,5% de lo que está cargando es biodiesel”, planteó.

Cómo impacta el proyecto de biocombustible en las PyMEs

Según explicó, las empresas están radicadas en distintas provincias, mientras que las grandes aceiteras concentran buena parte de la infraestructura vinculada al aceite y la exportación: “El proyecto que impulsa la senadora Bullrich y que ayer obtuvo media sanción, lo que plantea es que ahora tiene que haber una libre competencia entre las empresas PyMEs y las grandes aceiteras multinacionales”.

Para Martelli, el problema central está en la diferencia de escala y en el acceso a la materia prima. “Naturalmente esa competencia es de imposible realización, no hay paridad de armas”, resaltó. Y agregó: “Es imposible para una PyME de Saladillo, de Deró, de Junín, de San Luis, de La Pampa, competir con una gran aceitera multinacional que tiene el aceite en su planta, que es propietaria del aceite, que tiene ventajas impositivas”.

Por ese motivo, sostuvo que el proyecto, tal como está planteado, podría afectar la continuidad de las empresas regionales: “Esta legislación que se plantea es una condena a quiebra de todas las PyMEs”.

La propuesta de CEPREB corresponde un escenario favorable para las PyMEs

La propuesta de CEPREB consiste en mantener un segmento reservado para las empresas regionales y generar competencia dentro de ese espacio. “Lo que nosotros proponemos es que se aplique para el biodiesel lo mismo que se aplicó para el bioetanol, es decir, una protección para las PyMEs regionales”, expresó el director ejecutivo de CEPREB.

Asimismo, planteó que las grandes aceiteras también puedan participar, pero en otro segmento: “De esta manera podríamos aumentar el corte, podrían ingresar en el mercado las grandes aceiteras y las PyMEs podrían seguir trabajando”.