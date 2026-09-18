Sector yerbatero en crisis: “Los insumos para la producción van aumentando día a día y los ingresos cada vez son menores”

El presidente de la Asociación de Uniones de Agricultores de Misiones y productor yerbatero, Marcelo Hacklander, pasó por Canal E, cuestionó la desregulación del mercado y aseguró que los costos de producción aumentan mientras los ingresos de los productores caen.

La producción yerbatera atraviesa un escenario crítico, marcado por el incremento de los costos de combustible, fertilizantes e insumos y por los bajos valores que reciben los productores por la hoja verde. “La situación hoy es muy crítica, realmente. Esto cada vez se va agudizando aún más. Los costos fijos siguen aumentando sin parar”, planteó Marcelo Hacklander.

Fuerte disparidad entre el costo de la producción y los ingresos

Asimismo, detalló el impacto de los principales gastos que enfrenta el sector: “El tema del combustible, por ejemplo, que todo el mundo sabe que se disparó de una manera impresionante. El tema de los fertilizantes también. Todos los insumos que se necesitan para la producción yerbatera van aumentando día a día y los ingresos cada vez son menores”.

Según explicó Hacklander, el kilo de hoja verde se paga actualmente entre $230 y $305, aunque ese monto se reduce por distintos costos. “Y ronda desde los 230, 240 pesos hasta los 305 pesos. De ahí tenemos que desglosar y descontar lo que es la corresponsabilidad gremial, que son los aportes patronales, que nos cuestan 45 pesos por kilo. La elaboración y flete que anda alrededor de los 120 pesos el kilo”, detalló.

Después de afrontar impuestos, contadores y mantenimiento de los yerbales, el productor debe sostenerse con el remanente. Por eso, resaltó: “Entonces, es imposible poder subsistir con estos ingresos”.

Cuánto debería costar el kilo de hoja verde

El dirigente sostuvo que el valor considerado justo debería estar vinculado al precio de la yerba mate en las góndolas. “Bueno, el precio justo hoy debería ser el 10% del paquete en góndola”, expresó.

De acuerdo con los valores mencionados, ese cálculo llevaría el precio de la hoja verde a unos $542 por kilo: “El 10% de eso serían 542 pesos el kilo de hoja verde. Nosotros estamos a la mitad de ese valor”.