Dónde conviene invertir y cuáles son las claves para llevar un registro de los gastos cotidianos

La economista y especialista en finanzas personales, Yayi Morales, dialogó con Canal E y remarcó que antes de elegir una inversión hay que definir el objetivo y el plazo. También explicó cómo aprovechar la tarjeta de crédito, qué hacer con los dólares y por qué es clave llevar un registro de los gastos.

Como ejemplo, Yayi Morales explicó que una acción puede resultar atractiva para un objetivo de largo plazo, pero no necesariamente para alguien que necesita disponer del dinero a corto plazo. “Eso no quiere decir que es una mala inversión, sino que era para otro objetivo y otro plazo”, planteó.

Tarjeta de crédito: cómo aprovechar el financiamiento

También destacó que la tarjeta de crédito puede utilizarse como una herramienta financiera si existe una planificación previa de ingresos y gastos: “La tarjeta es una herramienta espectacular. Si uno la sabe usar bien, idealmente podría estar incluso tarjeteando todo con crédito”.

Su recomendación es mantener el dinero destinado al pago de la tarjeta en instrumentos conservadores mientras llega la fecha de vencimiento. “Si vos tenés eso organizado, una tarjeta de crédito lo que te permite es diferir un pago”, resaltó Morales.

Entre los instrumentos mencionó alternativas como los fondos money market y los fondos T+1. Además, remarcó la importancia de conocer las fechas de cierre y vencimiento: “De las tarjetas tenemos que conocer si o si esas dos fechas, para también ver cuándo nos conviene hacer un pago”.

¿Qué hacer con los dólares?

Uno de los principales puntos del análisis fue el ahorro en dólares. La especialista diferenció entre ahorrar en moneda estadounidense e invertir esos dólares. “Lamentablemente eso no es inversión, eso es ahorrar, que no está mal, es importante pero no es suficiente”, expresó.

El hábito que puede cambiar las finanzas personales

Más allá de los instrumentos de inversión, puso el foco en la organización cotidiana. Para la economista, registrar los gastos permite detectar si el problema está en los ingresos o en el nivel de consumo: “Hay una frase muy linda que dice, lo que no se mide, no se puede mejorar”. Y agregó: “Es importante medir para tomar dimensión”.