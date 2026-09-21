Metrotranvía de Mendoza en el Presupuesto 2027: “Cada recurso que se suma pone en valor recursos anteriores”

El arquitecto y urbanista, Andrés Borthagaray, analizó para Canal E que el Metrotranvía de Mendoza vuelve a quedar en el centro de la agenda de infraestructura a partir del proyecto de Presupuesto 2027, que contempla una garantía soberana de hasta 100 millones de euros para respaldar el financiamiento de la ampliación del sistema.

Andrés Borthagaray analizó el desarrollo de la obra y destacó la continuidad que tuvo el proyecto a lo largo de distintas administraciones. “El Metrotranvía es un proyecto que ya tiene más de 14 años, que está muy avanzado con un servicio que presta en Mendoza, tiene 18 kilómetros y está previsto que se duplique”, planteó.

Cuál es una de las principales características del Metrotranvía de Mendoza

Asimismo, remarcó que una de las características centrales fue aprovechar infraestructura existente y recuperar material ferroviario: “Utiliza las vías que ya existían y que tuvo la capacidad, además, de recuperar coches que ya no se iban a usar en San Diego, en Estados Unidos”.

Para Borthagaray, esa utilización de recursos permitió convertir al Metrotranvía en una experiencia que puede ser observada por otras ciudades argentinas. “Con lo cual, el verdadero mérito está en la creatividad para usar recursos”, resaltó.

Otro de los aspectos que destacó fue la continuidad política del proyecto y su alcance metropolitano, ya que la traza atraviesa distintos municipios: “Es una intervención que se llevó a cabo con distintos gobiernos, como dice el ministro de Mendoza, una verdadera política de Estado”.

La llegada de nuevas inversiones potencia las inversiones anteriores

Sobre el respaldo previsto en el Presupuesto 2027, el urbanista resaltó que la incorporación de nuevos recursos permite potenciar inversiones anteriores. “Pero cada recurso que se suma acá, digamos, pone en valor recursos anteriores, eso es uno de los grandes méritos del proyecto”, expresó.

El proyecto presupuestario nacional contempla una autorización para que Mendoza pueda acceder a financiamiento de hasta 100 millones de euros destinado a la expansión del Metrotranvía. También destacó el potencial de las futuras extensiones: “Ahora inclusive va a llegar en el futuro al aeropuerto y a otros barrios de Mendoza”.